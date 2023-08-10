فيديو مؤثر.. لماذا بكى أردوغان؟

تم توثيق لحظة مؤثرة على شريط الفيديو حين التقطت عدسات الكاميرات مشهد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء وداعه قائد القوات البرية، موسى آوسفر، الذي أحيل للتقاعد.

وجرى تسجيل هذه اللحظة خلال حفل تكريم أُقيم للقادة العسكريين الذين سيشاركون للمرة الأخيرة في اجتماع مجلس الأمن القومي.

وفي مشهد مؤثر، قال آوسفر إلى أردوغان: "أنا بدأت الخدمة العسكرية في عام 1971 واستمريت حتى انعقاد الهيئة العسكرية اليوم... أريد أن أشكركم وأعانقكم".

ثم قام بتمديد يده نحو أردوغان ليسلم عليه بإشارة احترام وتقدير، ومن ثم تبادلا العناق بينهما.

تجلى على وجه الرئيس التركي أثر اللحظة المؤثرة، حيث عبّر عن تأثره والدموع في عينيه، قائلاً: "هو متأثر لكنه أيضاً جعلنا نتأثر".

وكان أردوغان كرّم القادة العسكريين يوم أمس الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وقد أهدى ساعة وقطعة خزفية، لكل من قائدي القوات البرية موسى آوسفر، والجوية أتيلا غولان، ونائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي ألبر أسر، الذين سيحالون للتقاعد يوم 30 أغسطس الجاري.

كما قلد رئيس جهاز الاستخبارات السابق وزير الخارجية الحالي، هاكان فيدان، "وسام الخدمة المتميزة".

