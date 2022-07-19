فيديو مؤلم.. والدة نادية الأردنية تطالب بإعدام قاتل ابنتها الحامل

البوابة - خاص - ظهرت والدة الفتاة الأردنية التي وجدت مقتولة في أحد المحال التجارية بمحافظة الزرقاء اليوم الثلاثاء، بمقطع فيديو تطالب من خلاله العاهل الأردني بالقصاص من قاتل ابنتها والحكم عليه بـالإعدام.

وقالت أم المجني عليها (نادية 23 عاما) خلال مقطع فيديو متداول ان ابنتها مغدورة وحامل.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه وردت معلومات مساء امس الاثنين للبحث الجنائي حول قيام احد الاشخاص بقتل فتاة واخفاء جثتها داخل احد المحال التجارية في محافظة الزرقاء.

وأكَّد الناطق الاعلامي انه فور ورود المعلومات بوشر التحقيق وجمع المعلومات للتأكد منها، وبمزيد من التحقيق حُددت هوية الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى تحديد مكانه والقاء القبض عليه.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل احدى الفتيات اثر خلافات بينهما وانه قام بضربها بواسطة أداة راضة اثناء وجودها داخل محله التجاري مما ادى الى وفاتها، إذ قام باخفاء جثتها داخل المحل وغادر المكان.