  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. فيديو مروع.. مركبة تدهس 3 أطفال في السعودية

فيديو مروع.. مركبة تدهس 3 أطفال في السعودية

تاريخ النشر: 23 أيّار / مايو 2023 - 06:30
مركبة تدهس ثلاثة أطفال في منطقة جازان بالسعودية
مركبة تدهس ثلاثة أطفال في منطقة جازان بالسعودية

وثقت كاميرات المراقبة، حادث صدم مروع في إحدى مناطق جازان بالمملكة العربية السعودية، عندما صدمت سيارة مسرعة 3 أطفال كانوا يقفون على طرف الشارع العام.

وفقد سائق السيارة السيطرة على مركبته، ولم يتمكن من توقيفها، مما أدى لدهس أحد الاطفال، والمشي فوقه.

وشاءت المعجزة الإلهية أن ينجو الطفلين الآخرين، بينما تعرض الطفل عبد الله لإصابات في أنحاء متفرقة من جسمه، ولينجو بإعجوبة من الموت المحقق.

تم توثيق مشهد آخر في مقطع فيديو يعرض عبدالله من داخل إحدى المستشفيات وهو يتمتع بصحة جيدة.

ويُظهر الفيديو عبدالله وهو يحمل رأسه الملفوف بعناية ويظهر عليه علامات الإصابة في يده، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن حالته الصحية مستقرة في الوقت الحالي.

وعلّق مصور الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "هذا هو عبدالله الذي تعرض للدهس تحت السيارة، حي يرزق"، مؤكدا أيضًا أن الطفلين الآخرين بخير.

توالت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكدت بأن الصغير عبدالله نجا بمعجزة وحظي بفرصة جديدة في الحياة
 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...