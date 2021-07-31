فيديو مشين لـ"متحرش بريده" يصدم السعوديين

اثار ظهور شخص في فيديو وهو يتحرش بامرأة وهي في سيارتها بمدينة بريدة عاصمة محافظة القصيم وسط المملكة العربية السعوديه غضب السعودين .

وظهر الشخص في الفيديو، وهو يقوم بحركات جنسية مشينة التقطتها كاميرا الفتاة التي كانت تحاول حماية نفسها، وسط عبارات منها تعبر عن ذهولها مما يقوم به.

ولم تمض ساعات على إطلاق وتصدر وسم " #متحرش_بريده_شارع_المشاغل" عبر موقع تويتر حتى تمكنت الجهات الأمنية في السعودية من تحديد هوية المعتدي وإلقاء القبض عليه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن "الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرّش بامرأة وهي داخل مركبتها، بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء، وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة."

وأضاف المتحدث أن عناصر الشرطة تمكنوا من إيقافه وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال السحيباني إن الجهات المختصة اتخذت بحق المعتدي الإجراءات النظامية الأولية، وأحالته لفرع النيابة العامة.