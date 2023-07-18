فيديو مفجع: وفاة طفلين سوريين غرقًا أمام أنظار والدتهما في تركيا

هزت حادثة مصرع طفلين سوريين غرقا في منطقة "سيليفري" في إسطنبول، أمام والدتهم، قلوب اللاجئين السوريين والمجتمع التركي على حد سواء، فيما أشارت التقارير إلى أن والد الطفلين تكمن من انقاذ شقيقهما الثالث.

ووفقًا للتقارير الإعلامية التركية، فإن الأطفال الصغار غرقوا بعدما دخلوا الماء للسباحة في بحيرة بسيليفري وسط أنظار والدتهم.

وانتشر مقطع فيديو يظهر الأم المكلومة وهي تبكي وتحاول جمع أشلاء أطفالها، بينما كانت في حالة يأس وحزن عميقة.

فاجعة حقيقية.. أمّ #سوريّة تنهار بعد إخراج جثث أطفالها الثلاثة الذين غرقوا خلال سباحتهم في بحيرة بمنطقة سيلفيري في #إسطنبول#أورينت pic.twitter.com/k4rARWETl7 — Orient أورينت (@OrientNews) July 17, 2023

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتي الطفلين ووضعهما في أكياس بلاستيكية قرب الشاطئ، بينما تم نقلهما إلى سيارة إسعاف، وقد وقعت هذه الحادثة الأليمة في شاطئ "Değirmenköy" في تمام الساعة 17:00.

ووفقًا لموقع "trthaber" التركي، شهدت تركيا أعلى عدد من حالات الغرق في 29 يونيو، حيث توفي 82 شخصًا بسبب السباحة أو حوادث الغرق بين 1 يونيو و15 يوليو. وفي يونيو وحده، لقي 47 شخصًا حتفهم، فيما لقوا 35 شخصًا حتفهم في النصف الأول من يوليو.

يجب التأكيد أن الأزمة السورية لا تزال تؤثر على العديد من الأسر السورية التي نزحت إلى تركيا، حيث يقدر عدد اللاجئين السوريين في تركيا بنحو 3.4 مليون لاجئ. ومن بين هؤلاء، يعيش ما يقارب مليون و750 ألف شخص في مدن الجنوب التركي، والتي تضررت جراء الزلزال الذي وقع في فبراير الماضي.

