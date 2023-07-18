جريمة تهز مصر.. أم تقتل أطفالها الثلاثة

في حادثة صادمة هزت مصر، قامت سيدة مصرية بقتل أبنائها الثلاثة تنفيذًا لانتقامها من طليقها بسبب خلاف حول حضانة الأطفال.

بعد تناولهم وجبة الطعام، اعترفت القاتلة بأنها وضعت أقراص غلال سامة في وجبة أطفالها، مما تسبب في تسممهم ووفاتهم.

لكن الأمور لم تنته عند هذا الحد، حيث قامت الأم بإبلاغ الشرطة بأن أطفالها تناولوا الأقراص السامة عن طريق الخطأ.

وبعد تشكيل فريق تحقيق للكشف عن تفاصيل الحادثة، تبين أن تصريحات والدة الأطفال ليست صحيحة وأنها هي الفاعلة وراء هذه الجريمة.

كشفت التحقيقات مع المتهمة أنها كانت تعاني من خلافات مستمرة مع زوجها، وقد قامت برفع قضية "خلع" ضده، حيث كان طلب منها ضم الأطفال إلى حضانته، لكنها رفضت ذلك.

بعد الاعتراف، أوضحت الأم أنها قررت التخلص من أطفالها انتقامًا من زوجها، حيث قامت بأخذهم للتنزه في محيط القسم وشراء وجبات طعام وعصائر وضعت فيها أقراص الغلال السامة، فتناولها الأطفال وأدت إلى وفاتهم.

وأصدرت نيابة قسم ثان بمدينة سوهاج قرارًا بحبس المتهمة، وهي ربة منزل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل أطفالها الثلاثة "ا.ح" 6 سنوات و"ر.ح"8 سنوات و"ب.ح" 10 سنوات بسبب الخلافات مع طليقها.

هذه الواقعة هزت الضمائر المصرية، وأثارت غضب المصريين الذين توحدوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بجريمة الأم وللمطالبة بتطبيق أشد العقوبات عليها لتكون عبرة للآخرين.

