فيديو: هكذا نعى ألكسندر دوغين ابنته داريا دوغينا...

بكلمات مؤثرة، نعى ألكسندر دوغين ابنته داريا دوغينا، التي لقيت حتفها في انفجار سيارة كان يستهدفه على ما يبدو، حيث قال : منذ طفولتها تكاد تكون اولى كلماتها التي علمنها اياها هي روسيا الدولة، شعبنا وامبراطوريتنا، لقد اصبحت مثالية للغاية.

وقال الكسندر دوغين وهو بجهش باليكاء: "لقد اصبحت مثالية وافضل منا انا ووالدتها" ولطالما قلنا لها يجب ان تصبحي افضل منا جميعا وتتفوقي على نفسك وتكوني اكثر شجاعة وذكاء ونقاء ومثالية

ألكسندر دوغين ينعي ابنته داريا دوغينا... pic.twitter.com/xavl1zaWfC — رؤى للدراسات (@RoaaMediaNews) August 23, 2022

واضاف دوغين في وصف ابنته الراحلة لقد اشرنا لاوجه القصور وربما بالغنا في ذلك ، وفي الواقع لم يكن لديها مخاوف وقالت لي ابي اشعر اني مقاتلة ومحاربه بطلة ، اريد ان اكون هكذا فقط وليس شيئا اخر .

وفي أول تعليق له على مقتل ابنة ألكسندر دوغين الذي يوصف بـ"العقل المدبر" له، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القتيلة بأنها "كانت لامعة وموهوبة وتمتلك قلبًا روسيًّا حقيقيًّا"، وقع مرسوما بمنح "وسام الشجاعة" للصحفية داريا دوغين بعد وفاتها، تكريما لها على شجاعتها وتفانيها في أداء واجبها المهني.

وكانت داريا لقيت حتفها بعد مغادرتها فعالية شعبية بالقرب من موسكو أمس الأول السبت، وقال أحد منظمي هذه الفعالية إن والدها كان من المفترض أن يستقل السيارة التي انفجرت.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة "تاس" الروسية عن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن مرتكبة جريمة قتل داريا دوغين مواطنة أوكرانية اختفت بعد الجريمة في إستونيا.

واتهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي الاستخبارات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ اغتيال داريا دوغين، وأوضح الجهاز أن مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك تبلغ من العمر 43 عاما قامت بتنفيذ العملية.



وذكر الجهاز الروسي في التفاصيل أن المتهمة وصلت إلى روسيا برفقة ابنتها سوفيا شابان في 23 يوليو/تموز الماضي على متن سيارة تحمل أرقام جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، ثم غادرت على الفور إلى إستونيا على متن سيارة تحمل أرقاما أوكرانية.

وأشار جهاز أمن الدولة الروسي إلى أن منفذة عملية الاغتيال كانت تستأجر مع ابنتها شقة في ضواحي العاصمة موسكو في المبنى السكني نفسه الذي كانت تعيش فيه داريا بهدف جمع المعلومات عنها.

وأشار الجهاز إلى أنه في يوم الاغتيال كانت ناتاليا وابنتها موجودتين في الفعالية الشعبية ذاتها في ضواحي موسكو التي شاركت فيها داريا ووالدتها.