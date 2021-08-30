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فيديو: وزير افغاني يتحول الى عامل توصيل بيتزا في المانيا

منشور 30 آب / أغسطس 2021 - 11:42
يتنقل الوزير السابق، في شوارع لايبزيغ على متن دراجة هوائية
يتنقل الوزير السابق، في شوارع لايبزيغ على متن دراجة هوائية

رغم انه تحول من حياة الرفاهية ويعيش بشكل متواضع، الا ان وزير الاتصالات الافغاني السابق أحمد شيت سعدات، سعيد جدا في عمله الجديد في ألمانيا في توصيل طلبات البيتزا إلى المنازل.

وتقول صحيفة المانية إن وزير الاتصالات الأفغاني السابق، يعيش في شقة مساحتها 70 مترا مربعا، ويقوم بنقل البيتزا مقابل 15 يورو في الساعة، لكنه سعيد ويتعلم اللغة الألمانية من أجل العمل لاحقا في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ويتنقل الوزير السابق، في شوارع لايبزيغ على متن دراجة هوائية مرتديا سترة برتقالية فاتحة. في الوقت نفسه، لا أحد يدرك أن هذا الساعي هو وزير سابق للاتصالات في أفغانستان.

ونوه الوزير السابق، إلى أنه غادر أفغانستان مع أسرته في سن مبكرة. ودرس الهندسة الكهربائية في جامعة أكسفورد، وبنى حياة مهنية ناجحة. وفي عام 2016، عرضت عليه سلطات أفغانستان المنصب الوزاري.

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