فيديو: وزير الحرس الوطني السعودي يحدد التوجهات والطموحات في اول ظهور اعلامي

بالفيديو.. أول ظهور إعلامي لوزير الحرس الوطني السعودي الجديد

ألقى وزير الحرس الوطني السعودي الجديد، الأمير عبدالله بن بندر، أول كلمة رسمية له بعد توليه منصبه، سلط فيها الضوء على التوجهات والطموحات "الكبيرة" للقيادة السعودية بخصوص قطاعه.

وفي مستهل كلمته التي أدلى بها الثلاثاء خلال لقاء جمعه مع عدد من منسوبي الوزارة من المدنيين والعسكريين ونقلتها وزارة الحرس الوطني على صفحتها في موقع "تويتر"، قدم بن بندر الشكر إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على الثقة بتولي الوزارة.

وأضاف بن بندر: "لا أحب أن أطيل في الكلام، دائما نحن نحب العمل، لكن توجه القيادة وطموحها كبير جدا وتريد أن ترتقي بهذا القطاع الحساس والمهم وهو من ركائز الدولة".

وتابع قائلا: "المكتب مفتوح للجميع إن كان هناك اقتراح أو رأي فعلى الرحب والسعة.. المكتب مكتبكم والوزارة هي لخدمة الجميع والهدف الأسمى هو الرقي بهذا المكان التاريخي المهم".

وألقى بن بندر كلمته بعد تأديته أمس الثلاثاء القسم أمام الملك سلمان في قصر اليمامة بالرياض إلى جانب عدد من الأمراء والوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وذلك عقب صدور أوامر ملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة وفق التعديل في تشكيلة الحكومة الذي أجراه عاهل البلاد يوم 27 ديسمبر.

#فيديو

الأمير #عبدالله_بن_بندر وزير الحرس الوطني، في حديثه اليوم مع منسوبي الوزارة . pic.twitter.com/9SYIskzlMh — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) ١ يناير ٢٠١٩

والأمير عبد الله بن بندر من مواليد 7 أغسطس 1986، وأنهى تعليمه لابتدائي والمتوسط والثانوي في مدارس الرياض، وكان الثاني على المملكة، وفقا لما نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، والتحق بجامعة الملك سعود وتخرج فيها وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص إدارة أعمال، وكان يزاول أعمالا تجارية أثناء دراسته الجامعية.