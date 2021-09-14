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فيديو: وزير لبناني ينهار باكيا بعد تركه لمنصبه

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:03
راوول نعمة
راوول نعمة

انهار  وزير الاقتصاد السابق، راوول نعمة، باكيا اثناء حديثة عن ضحايا الوزارة في انفجار مرفأ بيروت، حيث كان يتحدث خلال مراسم تسليم الوزير الجديد، أمين سلام، مهامه.

اعطوه منديل

وفيما كان الوزير غارقا في دموعه، دخل الوزير الجديد على خط المشهد و تبرع له بمنديل ورقي ليمسح دموعه وما سال من انفه، وذلك بحضور عدد من الاعلاميين والمسؤولين 

تعليقات ساخرة للنشطاء

هذا وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع البكاء، وعلقوا عليه، بسخرية وتهكم وقال أحدهم: "وزير الاقتصاد السابق راوول نعمة، يبكي متأثرا على إنجازاته الخرافية في الوزارة، حدا يقلو مرسي".

في حين علق حساب آخر قائلا: "راوول نعمة ينافس رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، بالبكاء.. إذا إنت بتدمع أنا بشهق"!

 

 

 

 

 

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