فيديو يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جلسة بروسيا عام 1995

ترامب طالما نفى وجود أي علاقة له بروسيا

أكد عمدة موسكو السابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بمسؤولين في روسيا في التسعينات؛ لمناقشة مشروع بناء محتمل بعد نشر لقطات أرشيفية للاجتماع عبر الإنترنت.

ويظهر شريط الفيديو الذي بثه التلفزيون الرسمي الروسي في عام 1995 اجتماع الرئيس الأمريكي مع أعضاء من إدارة العمدة السابقة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد صرح يورى لوجكوف، عمدة موسكو من عام 1992 حتى 2010، لوكالة أنباء انترفاكس، أن "ترامب كان في موسكو. كان لديه اتصالات... في الأمور المتعلقة ببناء مجمع Okhotny Ryad.

ويضيف الفيديو نظرة جديدة على تعاملات ترامب في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016. وكان قد ورد في السابق أنه زار موسكو في عام 1996 -بعد عام من اجتماعه المزعوم مع إدارة رئيس البلدية السابق- عندما أعلن عن خطط لاستثمار ما يزيد على 250 مليون دولار في المدينة.

وتم الكشف عن شريط الفيديو من قبل شخص كان "يمر عبر أرشيفات التلفزيون الروسي"، وفقا لدانيال ساندفورد، مراسل الشؤون الداخلية في بي بي سي نيوز، الذي عمل سابقا مراسلا في موسكو.

ولا يُظهر اجتماع ترامب مع مسؤولين في موسكو في عام 1995 ولا اللقطات المكتشفة حديثًا أي خطأ واضح من جانب الرئيس. ومع ذلك ، فإنه يدحض فكرة أنه لم يكن لديه صفقات في روسيا قبل تولي البيت الأبيض في عام 2016، وهو ادعاء متكرر قدمه ترامب ودائرته الداخلية.

وكان ترامب قد قال خلال المناظرة الرئاسية الثانية ضد هيلاري كلينتون: "لا أعرف شيئا عن روسيا". "أنا لا أتعامل هناك".