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فيديو يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جلسة بروسيا عام 1995

فيديو يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جلسة بروسيا عام 1995
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