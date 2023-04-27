فيديو يفضح شاب تحرش بسائحة وتعرى أمامها وسط القاهرة

البوابة - أثار مقطع فيديو مصور، يظهر تحرش شاب مصري برفقة اثنين من أصدقائه، بسائحة أجنبية في القاهرة، وخلعه لملابسه في الشارع العام بميدان التحرير، استياء كبيرا وصدمة من قبل مختلف فئات المجتمع المصري.

وتدخل المارة في الشارع، لإنقاذ السائحة الأجنبية، بعد أن فاجأها الشاب بخلع ملابسه أمامها ومطاردتها هو عار، وتلفظه مع أصدقائه بكلمات جنسية خادشة للحياء العام، كما يظهر في الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتكمنت أجهزة الأمن، خلال ساعات قليلة من ضبط الشاب وزملائه بعد تحديد هويتهم، عقب مطالبة ناشطين من تحديد هوية الجناة بشكل سريع والقاء القبض عليهم.

كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، رصدها لمقطع الفيديو، عبر إحدى صفحات الفيسبوك.

وقالت الداخلية، إنها تمكنت من استهداف وضبط الشبان الثلاثة المتحرشين بالسائحة الأجنبية، بدائرة قسم شرطة المرج شرق القاهرة، بعد التعامل الفني وتتبع خط السير.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتحرشين الثلاثة، وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم، بعد اعترافهم بارتكاب الواقعة.

يذكر أن السلطات المصرية، قامت منذ عامين بتشديد العقوبات بحق المتحرشين، في ظل الزيادة المضطردة بعدد الحوادث المتعلقة بذلك في بعض مناطق البلاد.

وتصل عقوبة التحرش في التعديلات التي أدخلها البرلمان المصري في أغسطس 2021، بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.