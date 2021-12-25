فيديو يهز الشارع المصري.. طفل يزحف بالشارع مقيدا بالجنازير

هز مقطع فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل يزحف في الشارع وهو مقيد اليدين والقدمين بحثا عن والدته ، الشارع المصري.

وزارة الداخلية المصرية التي رصدت الفيديو، وجهت الأجهزة الأمنية للقبض على والد الطفل، الذي قيد ابنه بالجنازير لمنعه من الذهاب إلى والدته، بعد طلاقهما وتنازلها عن حضانته.

ويظهر الطفل الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، ومقيم ‏لدى والده بشارع صلاح الدين بندر طلخا، في مقطع الفيديو، وهو يزحف في الشارع مقيدا بالجنازير، مناشدا المتابعين بإنقاذه، مشيرا إلى أن والده هو من قام بتقييده.

وبعد القبض على والد الطفل، اعترف بأنه قام بتقييد نجله بجنزير من قدميه لمنعه من الذهاب لوالدته، حيث قام ‏بالانفصال عنها منذ 3 سنوات، مؤكداً أن والدة الطفل تنازلت عن حضانته منذ حوالي 8 أشهر ‏تقريبا، وأن الطفل مقيم بمنزل والدته "جدة الطفل".

وقال: "بالأمس طلب الطفل الذهاب لوالدته فرفضت، ‏وقمت بتقييده بجنزير من قدميه خشية هروبه ولكن الطفل غافل جدته وخرج من المنزل وهو مقيد وتوجه لوالدته، إلا ‏أنه لم يجدها لقيامها بتغيير محل إقامتها من شارع العراقي إلى شارع العناية ببندر طلخا فتوجه ‏إلى منزل جدته لوالدته، التي قامت باستدعاء والده لاستلامه، وأن الطفل حاليا متواجد معي"‎.‎

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ‏لمتابعة التحقيقات.‏