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فيديو يوثق إعدام جندي إسرائيلي شابا فلسطينيا بأربع رصاصات في حوارة

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 05:55
فيديو يوثق إعدام جندي إسرائيلي شابا فلسطينيا بأربع رصاصات في حوارة

استشهد شاب فلسطيني الجمعة، بعدما اطلق جندي اسرائيلي أربع رصاصات عليه من مسافة صفر، في عملية اعدام وثقها تسجيل فيديو جرى تصويره في بلدة حوارة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

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واظهر التسجيل الشهيد عمار عمار حمدي مفلح (22 عاما) من قرية أوصرين، وهو يحاول الافلات من الجندي الذي كان يريد اعتقاله في احد شوارع البلدة.

وبعد عراك بالايدي، استل الجندي مسدسه واطلق رصاصة على صدر الشهيد الذي سقط من فوره على الارض.

ولم يكتف الجندي بذلك، بل اتبع الشهيد بثلاث رصاصات اخرى وهو ممدد على الارض.

ومن جانبها، اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مفلح بعد أن اختطفته قوات الاحتلال وهو مصاب ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه. 

وقالت الوزارة في بيان إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها باستشهاد مواطن عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حوارة".

وخلافا لما يظهره التسجيل بصورة لا لبس فيها، فقد اعلن الجيش الاسرائيلي ان الجندي اطلق النار على الشهيد، بعدما اقدم الاخير على تنفيذ عملية طعن أصاب خلالها ضابطا وجندي بجروح طفيفة.

وكانت بلدة حوارة شهدت اصابة 11 فلسطينيا خلال مواجهات مع القوات الاسرائيلية الجمعة، بحسب ما اعلنه الهلال الاحمر الفلسطيني.

وفي سياق اخر، اعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اصابة فلسطينيين بعد مهاجمة مستوطنين إسرائيليين يساندهم الجيش الاسرائيلي سكان حي تل الرميدة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

كلمات دالة:حوارةنابلسالجيش الاسرائيليالضفة الغربيةالخليلالمستوطنون

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