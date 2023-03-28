فيديو يوثق لحظة وقوع حادث مروري تسبب بسقوط 20 قتيلا في السعودية

البوابة - نشرت وسائل إعلام سعودية، مقطع فيديو، يوثق لحظة وقوع حادث مروري مرعب، أودى بحياة 20 شخصا، في منطقة عسير جنوب غرب بلمملكة العربية السعودية

فيديو | لسوء أعمال الصيانة.. وقوع حادث مروري على الهواء في موقع حادث الحافلة أثناء تغطية مراسل #الإخبارية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/7m9Wm9rK6y — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 27, 2023

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن سبب حادث الحافلة التي تقل المعتمرين، والتي أودت بحياة 20 شخصا، وإصابة 29 آخرين، يعود لسوء أعمال الصيانة على الطريق.

وعلقت "الإخبارية"، عبر موقع "تويتر"، على مقطع الفيديو الذي نشرته، وقالت: لسوء أعمال الصيانة.. وقوع حادث مروري على الهواء في موقع حادث الحافلة أثناء تغطية مراسل الإخبارية".

ووقع الحادث، عصر الإثنين في عقبة شعار شمال عسير، حيث تم إغلاق موقع الحادث لتسهيل مرور فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لإنقاذ المصابين.

وقالت مصادر، إن أغلب ركاب الحافلة التي كانت متجهة إلى مكة المكرمة، هم من أبناء منطقة "عقبة شعار"، فيما لا تزال السلطات تحقق بأسباب وقوع الحادث.

وأكد أهالي المنطقة التي وقع فيها الحادث، أن "عقبة شعار" تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات وأعمال الصيانة بعد أكثر من 40 عاما على افتتاحها.

وطالب الأهالي، بصيانة الإسفلت الذي أصبح متهالكا، وإعادة مشروع ازدواجية أسفل شعار، واعتماد وإنشاء عقبة رديفة لشعار، وإنشاء ميزان لقياس حمولة. الشاحنات،