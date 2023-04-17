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فيديو: 300 الف فلسطيني يحييون ليلة القدر في رحاب الاقصى

تاريخ النشر: 17 نيسان / أبريل 2023 - 08:00
300 الف مصل في الاقصى المحتل
300 الف مصل في الاقصى المحتل

احيا اكثر من 300 الف فلسطيني ومسلم ليلة القدر الموافقة لـ الـ 27 من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الاقصى المبارك على الرغم من محاولات قوات الاحتلال الاسرائيلي عرقلة وصول المصلين الى المسجد 

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، واشارت الى ان قوات الاحتلال فرضت اجراءات امنية مشددة على مداخل المدينة وعلى بوابات الحرم القدسي 

وامكن مشاهدة صور للمسجد وقبة الصخرة المشرفة وقد تجمهر عشرات الالاف حولها يؤدون الصلاة ويقومون بالدعاء وقالت دائرة الاوقاف ان هناك عدد كبير جاءوا من الضفة الغربية ومدينة القدس، ومن أراضي الـ 48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دالة:ليلة القدرالقدسالاقصىفلسطين27 رمضان

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