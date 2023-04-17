فيديو: 300 الف فلسطيني يحييون ليلة القدر في رحاب الاقصى

احيا اكثر من 300 الف فلسطيني ومسلم ليلة القدر الموافقة لـ الـ 27 من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الاقصى المبارك على الرغم من محاولات قوات الاحتلال الاسرائيلي عرقلة وصول المصلين الى المسجد

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، واشارت الى ان قوات الاحتلال فرضت اجراءات امنية مشددة على مداخل المدينة وعلى بوابات الحرم القدسي

وامكن مشاهدة صور للمسجد وقبة الصخرة المشرفة وقد تجمهر عشرات الالاف حولها يؤدون الصلاة ويقومون بالدعاء وقالت دائرة الاوقاف ان هناك عدد كبير جاءوا من الضفة الغربية ومدينة القدس، ومن أراضي الـ 48.

ما شاء الله المسجد الاقصى عامر بآلاف المصلين الذي توافدوا من انحاء فلسطين منذ صلاة المغرب ليحيوا ليلة القدر في رحابه . اللهم تقبل منا ومنهم وثبتهم للدفاع عن مقدساتهم #المسجد_الاقصى pic.twitter.com/YqOlf8CTih — نائلة الوعري (@Naylafayez) April 17, 2023

صلاة التراويح في #المسجد_الأقصى الذي بارك الله حوله وشرع شد الرحال إليه



مسجد هؤلاء حماته ثبتهم الله ونصرهم



الله أكبر pic.twitter.com/YthpenTKmT — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) April 13, 2023

"لا تجد موطئ قدم فارغ".. مشاهد للأعداد الغفيرة بالمسجد الأقصى في ليلة القدر pic.twitter.com/SzBPAnkUjx — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 17, 2023