فيديو: 8 قتلى في تحطم طائرة اطفاء روسية شاركت باخماد حرائق تركيا

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لعائلات العسكريين الروس أفراد طاقم طائرة الإطفاء "بي-200" وافاد بيان عن الكرملين أن بوتين "أعرب عن خالص تعازيه لذوي العسكريين الروس وذوي المواطنين الأتراك الذين قضوا في حادث الطائرة وقرر تزكية الضحايا الروس لمنح أسمائهم أوسمة الدولة.

بوتين يعزي اردوغان

كما ذكر الكرملين أن بوتين بعث أيضا برقية تعزية لنظيره التركي رجب طيب أردوغان أعرب فيها "عن عميق تعازيه في المواطنين الأتراك الذين قضوا في الحادث".

وتحطمت الطائرة لدى هبوطها في محافظة قهرمان مرعش جنوبي تركيا، بعد مشاركتها في إخماد حرائق الغابات في تركيا.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم السبت، إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة إطفاء من طراز بي-200 في تركيا. وقال الجيش في وقت سابق إن الطائرة كانت تقل خمسة عسكريين روس وثلاثة مواطنين أتراك.