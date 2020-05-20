فيروس كورونا سيستمر حتى 2021

كشف تقرير مسرب عن البنتاغون عن احتمال استمرار التعامل مع فيروس كورونا المستجد حتى 2021 وكشف التقرير عن تحذيرات من احتمالية عدم توفر لقاح للمرض حتى صيف2021.

ونشرت سبوتنيك أن المذكرة جاء فيها أن الطريق لا تزال طويلة مع احتمالية عودة المرض لذلك من المهم الآن التركيز على الاهتمام باستئناف المهام وزيادة المجهودات المبذولة وتجهيز العدة لهجمة عودة الفيروس من جديد في وقت لاحق من هذا العام.

ولم تنشر الوثيقة رسميا فيما قالت متحدثة باسم البنتاغون إن هذه الوثيقة عفا عليها الزمن ورفضت تقديم تفاصيل أكثر حول التقرير.

فيما أوصت الوثيقة بزيادة إجراء الفحوصات والاهتمام بالإجراءات الوقائية والاستمرار في ذلك بشكل مكثف لرصد الإصابات بشكل أدق.