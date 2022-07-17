فيروس "ماربورغ" الشبيه بـ"‘إيبولا" القاتل يتفشى في غانا

اعلنت السلطات الصحية في غانا الأحد، وفاة شخصين ثبتت إصابتهما بفيروس ماربورغ شديد العدوى والشبيه بإيبولا.

وكانت الحالة الأولى لشاب في السادسة والعشرين من عمره خضع للفحص في مستشفى في 26 يونيو وتوفي 27 يونيو، أما الثانية فكانت لرجل في الـ 51 من عمره وكان قد توجه للمستشفى في 28 يونيو وتوفي في اليوم نفسه.

وجاءت نتيجة الاختبارات التي أجريت في غانا إيجابية في العاشر من يوليو الجاري، لكن جرى التحقق من النتائج من مختبر في السنغال حتى يتم اعتبار الحالات مؤكدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

من جهتها، قالت هيئة الصحة في غانا في بيان إن "مزيدا من الفحوص في معهد باستور في دكار بالسنغال أكدت النتائج".

وأضافت أنها تعمل على الحد من أي خطر لانتشار الفيروس بإجراءات منها عزل جميع المخالطين الذين تم تحديدهم، مشيرة إلى أنه لم تظهر أي أعراض على أي منهم حتى الآن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق عن أول تفش من نوعه لفيروس ماربورغ في غانا، بعدما أكدت الفحوص إصابة الشخصين اللذين توفي لاحقا بالفيروس.

وقالت المنظمة إن المرض وهو حمى نزفية شديدة العدوى من نفس عائلة الإيبولا ينتقل للبشر عبر خفافيش الفاكهة وينتقل بين الأشخاص بالاتصال المباشر بسوائل الجسم للأشخاص المصابين والأسطح.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا الدكتور ماتشيديسو مويتي: "السلطات الصحية استجابت بشكل سريع، وبدأت الاستعداد لتفش محتمل".

وأضاف: "هذا جيد لأنه بدون إجراء سريع وحاسم، يمكن أن يخرج "ماربورغ" عن السيطرة.. منظمة الصحة العالمية على أرض الواقع تدعم السلطات الصحية، والآن بعد الإعلان عن ظهور المرض، نقوم بحشد المزيد من الموارد للاستجابة".

وأفادت المنظمة بأنه تم تحديد أكثر من 90 مخالطا بما في ذلك العاملين الصحيين وأفراد المجتمع ويخضعون للمراقبة.

ويحتمل أن يكون "ماربورغ" فيروسا ضارا للغاية ومميتا، حيث تراوح معدل الوفيات في حالات التفشي السابقة بين 24 بالمائة و88 بالمائة.

