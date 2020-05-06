فيسبوك: التلفزيون الإيراني استخدم حسابات مزيفة للتضليل

وجهت شركة فيسبوك اتهامات إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية باستخدامها مئات حسابات التواصل المزيفة بعد نشر رسائل مؤذية لإيران سرا منذ عام 2011.

وأوضح مدير سياسة أمن الإنترنت في فيسبوك ناثانيال جليتشر أن الشبكة التلفزيونية الإيرانية كانت على تواصل أساسي بحملات تضليل معروفة، مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت لديها مسؤولية مباشرة عن تلك العمليات.

ولفت جليتشر إلى أن الشبكة استخدمت ما يزيد على 500 حساب على فيسبوك وموقعها الخاص بمشاركة الصور على إنستغرام بهدف نشر رسائل تركز على صراعات محلية وانتقاد سياسة أميركا بالمنطقة.

وأورد تقرير لفيسبوك أن الشركة قامت بحذف 8 شبكات خلال الأسابيع الماضية إحداها كانت على صلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية واصفا ما حدث بأنه “سلوك زائف منسق”