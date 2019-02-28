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فيسبوك يحظر متطرفا بريطانيا بسبب التحريض ضد المسلمين

فيسبوك يحظر متطرفا بريطانيا بسبب التحريض ضد المسلمين
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