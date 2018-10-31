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"فيسبوك" يكسر قواعده ويسمح بنشر صورة لطفلة يمنية تتضور جوعا

"فيسبوك" يكسر قواعده ويسمح بنشر صورة لطفلة يمنية تتضور جوعا
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