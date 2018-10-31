"فيسبوك" يكسر قواعده ويسمح بنشر صورة لطفلة يمنية تتضور جوعا

كسر موقع "فيسبوك" قواعده من أجل صورة "طفلة يمنية" نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكان "فيسبوك" قد حذف منشورات القراء الذين حاولوا مشاركة تقرير عبر التواصل الاجتماعي، نشرته الصحيفة، وضعت فيها صورة لطفلة يمنية تعاني من المجاعة.

ورغم أن عشرات الآلاف من قراء الصحيفة شاركوا المقال عبر حساباتهم وصفحاتهم في "فيسبوك"، إلا أن البعض منهم تلقّى إخطارا يشير إلى أن ما نشروه لا يتماشى مع معايير "فيسبوك".

وبعد ساعات من الحذف، قالت متحدثة باسم الموقع إنه "وفقا لمعايير مجتمع فيسبوك، فإننا لا نسمح بنشر صور عارية للأطفال على الموقع، لكننا نعي مدى أهمية هذه الصورة ودلالتها، وعليه فإننا نعيد المنشورات بعد حذفها".