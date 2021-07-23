فيضانات في تركيا وعشرات الضحايا في الصين

اجلت الصين سكان مدينة تعرضت للفيضان عبر جسور عائمة وعلى متن جرافات في وقت ازهقت الامطار الغزيرة ارواح 33 شخصا فيما لا تزال مدن كثيرة في وسط البلاد غارقةً بمياه الفيضانات، وفي تركيا ضرب الفيضان اهم مراكز الجذب السياحي

33 قتيلا في الصين

وشهدت خنان، ثالث مقاطعة في الصين من حيث عدد السكان مع قرابة مئة مليون نسمة، متساقطات قياسية في الأيام الأخيرة حوّلت الشوارع إلى سيول وحلية فيما اجتاحت السيول مترو انفاق عاصمتها تشنغتشو ما أودى بحياة 12 شخصاً.

في المدينة التي تعدّ 10 ملايين نسمة، يستخدم رجال إطفاء وإنقاذ، الجمعة، مضخات ضخمة لسحب كميات المياه الهائلة المتراكمة في الشوارع ومن المرجح العثور على جثث داخل مركبات غارقة في المياه.

وحسب وسائل اعلام محلية استخدم المسعفون جسوراً عائمة لإجلاء السكان بالاضافة الى جرافات لنقل الاهالي الى مناطق امنة

وغرقت مساحات لا تُحصى من الأراضي الزراعية بالمياه ولم يعد بالإمكان رؤية سوى رؤوس الأشجار.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي انهمرت أثناء الليل بفيضانات في شمال المقاطعة.

في الشرق، تراقب الصين حالياً بقلق تقدم الإعصار "إن-فا" مع أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى أكثر من 130 كلم في الساعة، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية.

فيضانات في تركيا

واعلنت اقرة ان فيضانات وأمطار غزيرة ضربت شمال شرقي تركيا، ما أدى إلى جرف العشرات من السيارات وتسبب في إلحاق أضرار بالغة في المباني..

واصاب الفيضان ولاية "أرتفين" أحد أهم مراكز الجذب السياحي شمال شرقي البلاد، وأظهرت صور قوة الفيضان أزالت الرصف من على الطرق في بعض المواقع، كما غمرت المياه بعض المكاتب والمحال التّجارية ما ألحق بها أضرارًا كبيرة.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه لمستويات عالية، الأمر الذي أدى لغمر مناطق واسعة من تلك المناطق.

وفي هذه الأثناء لجأ المواطنون إلى أماكن آمنة لحمايتهم من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تضرر العديد من المركبات.