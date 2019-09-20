فيفا تراقب دخول الايرانيات الى الملاعب

وصل وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الى العاصمة الإيرانية طهران الجمعة 20 أيلول 2019 للبحث في السماح بدخول النساء الى الملاعب، وذلك بعد حادثة انتحار مشجعة أثارت ضجة في البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "توجه وفد فيفا الى وزارة الرياضة وناقش مع مسؤوليها ومسؤولي اتحاد كرة القدم حضور السيدات في ملعب أزادي".

وأكد المسؤولون الإيرانيون للوفد اجراء تغييرات للسماح للسيدات "رسميا" حضور مواجهة كمبوديا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في 10 تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

وتابعت الوكالة "ذهب الوفد بعدها إلى الملعب (...) وتفقد البوابات والمدرجات المخصصة للنساء".

وكان جمشيد تاغي زاده المسؤول في وزارة الرياضة أشار في نهاية آب/اغسطس الماضي الى أن السلطات الإيرانية ستسمح للنساء بالدخول الى الملاعب في تصفيات كأس العالم.

وضغط فيفا عن طريق رئيسه السويسري جاني إنفانتينو على طهران للسماح للنساء بالدخول الى الملاعب، ومنحها بحسب تقارير مهلة حتى نهاية آب/أغسطس للاستجابة للطلب تحت طائلة فرض عقوبات محتملة.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، يحظر على النساء دخول الملاعب في إيران، حيث اعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من "الأجواء الذكورية" ومن "رؤية رجال متخففين من بعض لباسهم". لكن السلطات سمحت للأجنبيات بدخول الملاعب في مراحل سابقة.