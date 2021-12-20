بالفيديو.. فيل هائج يطارد ويسحق رجلا بولاية آسام الهندية

وثق تسجيل فيديو جرى تداوله الاثنين، مشاهد مفزعة يظهر فيها فيل هائج وهو يطارد ويسحق رجلا في احدى غابات ولاية أسام شمال شرقي الهند.

ويظهر في التسجيل الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" وجرى تصويره السبت الماضي، رجل في الثلاثين من العمر يفر هاربا لدى رؤيته للفيل الذي خرج فجأة من بين الاشجار في احدى غابات مقاطعة دوبري في الولاية.

وفي احدى اللحظات كان الرجل الذي راح يجري بأقصى طاقته يتعثر ويسقط على الارض، وفيما كان يحاول الوقوف ومواصلة الفرار، كان الفيل يدركه ويلقي بصدره فوقه ليسحقه بشراسة.

وتمكن بعض الاشخاص الذين تواجدوا في المكان من تصوير المشهد المرعب بهواتفهم الخلوية، فيما تسمع اصواتهم المرتعبة وهي تحث الرجل على النجاة بنفسه من القاتل الهائل.

وقالت السلطات الهندية أن الرجل نجا من موت محقق، لكنه أصيب بجروح خطيرة وجرى نقله للعلاج في المستشفى.

مواجهة مع فيل هائج قد تعني الموت المحقق

غالبًا ما تبتعد الأفيال في المنطقة عن ممراتها مما يؤدي إلى صراعات بين الإنسان والحيوان.

ويمكن ان يصل وزن الفيل الهندي البالغ الى اكثر من خمسة اطنان.

فيل هائج وضحية متعثرة والنتيجة مفزعة

وتقتل الافيال البرية حوالي 100 شخص في الهند كل عام بحسب ارقام رسمية، على الرغم من أن العدد قد يصل إلى 300 شخص، وفقًا للصندوق العالمي للطبيعة.

وكان تسجيل فيديو اظهر واقعة أكثر مأساوية شهدتها مقاطعة غولاغات في ولاية آسام في تموز/يوليو الماضي، وقام خلالها فيل هائج بقتل رجل في الخامسة والاربعين من العمر.

واظهر التسجيل الفيل ينفصل عن قطيعه ويهاجم حشدا من الاشخاص الذي اصابهم الفزع وراحوا يجرون هاربين لا يلوون على شئ.

وخلال ذلك، اندفع الفيل باتجاه الرجل الذي تعثر وسقط على الارض، حيث قام بسحقه بقوائمه الضخمة وقتله على الفور، ثم عاد لينضم الى القطيع الذي مضى في طريقه وكأن شيئا لم يحدث.