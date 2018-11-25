في أعقاب تنصيبه.. الرئيس البرازيلي يجري عملية جراحية

الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو

أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، أنه يعتزم الخضوع لعمل جراحي لإزالة كيس لتفريغ القولون في 20 يناير المقبل، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من تنصيبه المزمع مطلع العام المقبل.

وصرح الرئيس البرازيلي بأن هذا الإجراء سيعتمد على التقييم الطبي، وقال للصحفيين في ريو دي جانيرو: "إذا استطعت في ظل الخطر الداهم والمستمر للإصابة بالعدوى، سأجري العملية في 20 يناير، وإذا لم أستطع سيتم تأجيلها من جديد".

ونجا بولسونارو من الموت بأعجوبة بعد تعرضه للطعن خلال حملته الانتخابية، وخضع لسلسلة من العمليات الجراحية، إذ لم يتعاف من آثار جرحه بالكامل بعد.