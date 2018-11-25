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في أعقاب تنصيبه.. الرئيس البرازيلي يجري عملية جراحية

في أعقاب تنصيبه.. الرئيس البرازيلي يجري عملية جراحية
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