في أول ظهور علني له منذ محاولة إغتياله.. عمران خان يلقي كلمة أمام الآلاف من انصاره

في أول ظهور علني لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي تعرض لإصابات، عقب تعرضه لإطلاق الرصاص في محاولة لاغتياله، قبل اسابيع، أعلن خان أنه سيلقي كلمة، اليوم السبت، أمام الآلاف من أنصاره في "روالبندي".

ونقل حزب "حركة الإنصاف الباكستانية"، تغريدة عن زعيمه خان، وجاء فيها: "رغم إصابتي، سأذهب إلى روالبندي من أجل الأمة. أمتي ستأتي إلى روالبندي من أجلي".

وانتشر الآلاف من عناصر الأمن الباكستاني، في "اسلام اباد" التي فرض حولها طوق أمني مشدد، لمنع أنصار خان من اقتحام المباني الحكومية، كما عمدت قوات الأمن إلى اغلاق الطرق بحاويات شحن.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت اليوم السبت، مساعدين لخان وهم يرتدون جبيرة زرقاء، تضامنا مع رئيس الوزراء السابق، الذي كان يضع جبيرة مثلها على ساقه اليمنى، بعد إصابته.

يذكر أن خان كان قد تعرض، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، لمحاولة اغتيال، أصيب على اثرها في ساقه اليمنى، في أحدث سلسلة من الإضطرابات التي شهدتها باكستان، عقب الإطاحة بخان من رئاسة الحكومة، من قبل البرلمان الذي صوت بحجب الثقة عنه.

وتأتي مسيرة السبت من قبل حزب خان، في سياق ما يسمى "المسيرة الطويلة"، للضغط على الحكومة من أجل الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولاية البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل.

وسينظم التجمع على أرض مفتوحة شاسعة بين العاصمة إسلام أباد وروالبندي المجاورة، المدينة التي تضم مقر قيادة الجيش النافذ في البلاد.