في خضم الخلافات الصينية الاميركية: ترامب يبع اف 16 لـ تايوان

وافقت الولايات المتحدة على بيع مقاتلات من طراز (إف-16) إلى تايوان، بالتزامن مع مظاهرات واحتجاجات ضد الصين وهو ما من شأنه إثارة غضب الصين

وقال الرئيس دونالد ترامب في تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز، إن الصفقة تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار، وستوفر وظائف لعديد من الأمريكيين.

وقال: "سيوفر ذلك كثيرا من المال وكثيرا من الوظائف".

وتابع أن تايوان "ستستخدم تلك الطائرات بشكل مسؤول".

وشدد على أن هذه الخطوة لا تزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الصفقة تضم 66 مقاتلة.

ومن شأن هذه الخطوة إثارة غضب الصين التي تعتبر تايوان إقليما منشقا على "الصين الواحدة" ولا يحق لها إقامة علاقات مع دول أخرى.

ويأتي ذلك في سياق حرب تجارية بين بكين وواشنطن، أكبر اقتصادين في العالم، أشعل فتيلها تبادل البلدان فرض رسوم على سلع بمليارات الدولارات.