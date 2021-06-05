في ذكرى النكسة: الفلسطينيون يدعون لانهاء الاحتلال

أطلق الفلسطينيون دعوات للمجتمع الدولي تطالب بالتدخل لإنهاء الاحتلال، وذلك في الذكرى الـ54 على نكسة 5 يونيو/حزيران 1967، والتي تصادف اليوم السبت.

ودعت دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى تغليب إرادته وفرضها على المحتل من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنفاذ قواعد القانون الدولي باعتباره الأمر الوحيد الذي يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت دائرة شؤون المفاوضات، على أن إنهاء الاحتلال واجب دولي وأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة أو في العالم دون حلها حلا عادلا كما حددتها قرارات الشرعية الدولية.

معالجة آثار الاحتلال

وبينت الدائرة أن أحد الدروس الرئيسية لأحداث القدس تتمحور حول أهمية الوحدة التي تجلّت في الميدان بين جميع قوى الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يؤكد ضرورة الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب.

وشددت على أن السبيل الأنجع لإحلال السلام والاستقرار يتمثل في معالجة آثار الاحتلال المستمر منذ 54 عاما، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.

من جهته، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن “سياسات حكومة الاحتلال وإجراءاتها الاستعمارية على الأرض تسعى لنسف الأسس التي يجب أن تعتمد عليها أية حلول للقضية الفلسطينية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012، الذي منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 الذي يعتبر الاستيطان بكافة اشكاله وصوره باطلا ويجب وقفه، والقرار 194 الخاص بقضية اللاجئين الفلسطينيين”.

وأكد المجلس على أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن في تنفيذ سياسة التهويد في مدينة القدس، والتهجير القسري للمقدسيين من منازلهم، داعيا لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين من إرهاب دولة الاحتلال، وفقا لما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018.

إعادة القضية الفلسطينية إلى الضوء

بدوره قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول “إن الشعب الفلسطيني في الذكرى الـ54 على نكسة عام 67 مصر على الاستمرار في النضال من اجل حقوقه الوطنية وإنهاء الاحتلال”.

وأكد العالول أن الشعب الفلسطيني أعاد الضوء للقضية، وترجم ذلك بالحراك الدولي في مجلس الأمن والمنظمات الدولية، والزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين والعرب إلى فلسطين.

وكانت جامعة الدول العربية ،دعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تتخذ هذه الخطوة، بما يُعزز من أُفُق تحقيق السلام، وفق رؤية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ 54 عاما.

وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم السبت، لمناسبة الذكرى 54 للنكسة، مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.