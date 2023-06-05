في ليلة الدخلة.. وفاة عروسين في ظروف غامضة

كشفت اليوم الإثنين وسائل إعلامية هندية، عن وفاة عروسين خلال ليلة الدخلة وعب حفل الزفاف مباشرة، لأسباب صحية غامضة حتى الساعة.

وبينت صحيفة الهند اليوم المحلية نقلا عن شهود عيان بولاية أوتار براديش أن العروسين توفيا بسبب نوبة قلبية عقب ليلة من الزفاف مباشرة.

ووقعت ملابسات الحادثة بإحدى قرى ناحية بحرايش في شمال ولاية أوتار براديش.

وعثر على العريس البالغ من العمر 22 من العمر الذي تزوج من صديقته البالغة من العمر 20 عامًا ميتين عقب أن اختليا بغرفتهما عقب حفلة الزفاف

ولفتت الصحيفة أن قصة العروسين الشابين أصبحت أكثر غموضًا عندما أظهرت نتائج فحص الطب الشرعي أن سبب وفاتهم كان نوبة قلبية.

وأكدت كل هذه المعلومات الشرطة المحلية، إلا أنه لم يتم تحديد ما يمكن أن يسبب النوبات القلبية بالضبط.

وتم حرق رفات العروسين في القرية الأصلية للعريس المتوفى بعد يوم واحد من عرسهم حيث تحول الفرح إلى مأتم في واحدة من أعجب القصص في الهند.