في يوم واحد.. إعدام 3 نساء قتلن ازواجهن في إيران

أعدمت إيران في يوم واحد ثلاث نساء جميعهنّ بتهم قتل أزواجهنّ، بحسب ما افادت منظمة “إيران هيومن رايتس” الجمعة.

وسبق ان اعدمت نساء عديدات في إيران قتلن أزواجهنّ بسبب تعنيفهم لهنّ، أو بسبب تزويجهنّ وهنّ قاصرات أو تزويجهنّ من أقارب.

ولفتت منظمة “إيران هيومن رايتس” التي مقرّها في النرويج، إلى أن ثلاث نساء أُعدمن في 27 تموز/يوليو في سجون مختلفة، لقتلهنّ أزواجهنّ في قضايا منفصلة، ما يرفع عدد النساء اللواتي أُعدمن في إيران في العام 2022 إلى عشر على الأقلّ.

وأشارت المنظمة إلى أن الأفغانية صنوبر جلالي أُعدمت في سجن خارج طهران.

وأُعدمت سهيلة عابدي، التي زُوّجت حين كانت في الخامسة عشرة، في سجن في مدينة سنندج في غرب إيران. وكانت عابدي قد قتلت زوجها بعد عشرة أعوام على زواجهما، وُدينت بذلك في العام 2015، بحسب المنظمة.

أمّا فاراناك بهشتي التي دينت قبل خمسة أعوام بقتل زوجها، فنُفّذت بها عقوبة الإعدام في السجن في مدينة أورمية (شمال غرب)، وفق بيان المنظمة.

ويقول ناشطون إن قوانين ايران مناهضة للنساء، بحيث لا حقّ لهنّ بالمطالبة بالطلاق من جانبهنّ، حتى في حالات العنف المنزلي وسوء المعاملة.

وجاء في تقرير نشرته “إيران هيومن رايتس” في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أن 164 امرأة على الأقلّ أُعدمن في إيران بين 2010 وتشرين الأول/أكتوبر 2021.

لكن الناشطين يتخوّفون من ارتفاع عدد عقوبات الإعدام في إيران هذا العام، خصوصًا بعد تسلّم رئيس السلطة القضائية السابق إبراهيم رئيسي رئاسة البلاد في العام 2021، واحتجاجات على الأزمة الاقتصادية.

وأُعدم 306 أشخاص على الأقلّ في إيران في العام 2022، بحسب تعداد أجرته “ايران هيومن رايتس”.

والأربعاء، قال مركز عبد الرحمن بوروماند لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إن إيران تنفّذ عمليات الإعدام “بوتيرة مروعة” في “اعتداء مقيت” على الحق في الحياة.