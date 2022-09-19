فَشَلُ التَّخطيط هوَ تَخطيطُ الفَشَلِ

د. محمد عناد سليمان

قَولٌ من أقوالِ (بنجامين فرانكلين)، وقيلَ: مَثَلٌ مِنَ الأمثالِ الصِّينيَّة المشهورة، ويتفشَّى هذا القولُ على ألسِنَةِ الخُبراءِ والإداريِّين المختَصِّينَ في وضع الخُطَطِ، سواء أكانت متعلِّقَةً بالفرد أمِ بالمُؤَسَّسَةِ، ويُنبِّهُ القَولُ على ضرورةِ التَّخطيط الصَّحيحِ والسَّليمِ، ووجوبِ بنائِهِ على أساسٍ منهجيٍّ متينٍ؛ لأنَّهُ الخطوة الأولى في طريق تحقيق النَّجاحِ لأي عملٍ أو مشروعٍ، والعَكسُ بالعكْسِ، أي: إنْ فَشَلَتِ الخطوةُ الأولى في البِناءِ فَشَلَ بالضَّرورة ما هو تابِعٌ له، ومبنيٌّ عليه، وأكثَرُ ما يُعنى بذلكَ المعلِّمون؛ الذي همُ البُناةُ الحقيقيُّون للإنسانِ، إذ يَسعون في عملهم الدَّؤوبِ إلى وضع الخُطَطِ الدَّرسيَّة لتحقيق الأهدافِ على مراحلها المقيَّدة بالزَّمن، وأيُّ هدف لا يقيَّدُ بزمَنٍ هو هدف ضائِعٌ في غَيْرِ محلِّهِ، وقدْ عَرَّفَ المختصُّون التَّخطيط بقولهم: (تصميمُ المُستقبَلِ المؤمَّلِ عن طريق الجهد المنظَّمِ الخاضع للتّجربة وتَطوير الخطوات الفعّالَة)، ويقول آخرون: (هو عمليَّة واقعيَّة تنظيميَّة تأخذُ بالحُسبانِ توازن الأوتاد الثَّلاثة المرتكزة عليها، وهي: الهدَف، والزَّمَنُ، والمَوارِدُ).

وأرى أنَّ التَّخطيط موهبةٌ كامنة لدى كلِّ إنسانٍ، فإمَّا أن يعتنيَ بها فيغذِّيها ويستثمرها ليصل إلى النَّجاح والإبداع، وإمَّا أن يهملها فيئدها وتندثر مع مرورِ الزَّمَنِ، ولا بدَّ للمخطِّطِ من أن يتحلَّى بالثِّقَةِ بالنَّفس، والمثابَرة والجدِّ، والتَّفاؤل، والحكمة والموضوعيَّة، وأن يمتَلِكَ القدرة على مراعاة الأولويَّاتِ، والتَّنافُس الشَّريفِ، واستشراف الرؤبة المستقبليَّة، ليصلَ إلى تحقيق هدفِهِ، وبلوغ غايتِهِ، وتَبليغِ رِسالَتِه، وقد قال (رينيه ديكارت) الكاتِبُ الفرنسيُّ المعروف: (سيصلُ الأعرَجُ الذي حملُ فانوسًا إلى هدفِهِ، أسرع من الفارس الذي يتجوَّلُ في الظّلامِ).

د. محمد عناد سليمان

الخبير لغوي في المعجم التَّاريخي للغة العربية ف مجمع اللغة العربية بالشَّارقة