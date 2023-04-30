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قائدان عسكريان سعوديان يستقبلان مسؤول إيراني بحفاوة كبيرة (فيديو)

تاريخ النشر: 30 نيسان / أبريل 2023 - 06:42
استقبال مسؤول ايراني بحفاوة كبيرة في السعودية
استقبال مسؤول ايراني بحفاوة كبيرة في السعودية

البوابة - أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر الحفاوة والترحيب الذي لقيه القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى السعودية، حسن زرنكار، من قبل قادة عسكريين سعوديين، تفاعلا كبيرا.

ويوثق الفيديو لحظة وصول زرنكار، إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية بجدة، واستقباله بترحيب كبير، من قبل قائد المنطقة الغربية بالسعودية اللواء الطيار أحمد الدبيس، واللواء عبدالله الزهراني، قائد القاعدة.

وقال اللواء الدبيس، للقائم بأعمال السفارة الإيرانية: "أهلا وسهلا..الله يحييك.. الساعة المباركة لما تيجون عندنا، الله يحييكم".

بدوره وجه زرنكار، الذي أتى للقاعدة لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من السودان، الشكر لقائد المنطقة الغربية.

ورد اللواء أحمد الدبيس بالقول:" أبدا.. أنتم أهلنا، وفي مملكة الإنسانية وأصدقاء لنا..إقامة سعيدة في بلدنا، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد، ووزير الدفاع، الاهتمام بكم وتقديم كل ما تحتاجوه، أهلا وسهلا".

كما رحب اللواء عبدالله الزهراني، قائد قاعدة الملك عبد الله بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن زرنكار.

وعلق أحد المغردين على موقع تويتر، متفاعلا بحب مع الفيديو، قائلا: "من المفرح والجميل أن نشاهد هكذا علاقات بيننا وبين إيران".

وفي وقت سابق، أعرب زركار، عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على تعاونها بإجلاء مواطني بلاده من السودان.

وأشاد زركار، ، بالتعاون السعودي الإيراني في المجال الإنساني والتعاون القنصلي بين البلدين.

يشار إلى أن الرعايا الإيرانيين المقدر عددهم بـ 65 شخصا، كانوا قد غادروا إلى بلادهم من قاعدة الملك عبد الله الجوية، عقب إجلائهم من السودان ضمن عملية الإجلاء السعودية.

 

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