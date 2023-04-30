قائدان عسكريان سعوديان يستقبلان مسؤول إيراني بحفاوة كبيرة (فيديو)

البوابة - أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر الحفاوة والترحيب الذي لقيه القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى السعودية، حسن زرنكار، من قبل قادة عسكريين سعوديين، تفاعلا كبيرا.

ويوثق الفيديو لحظة وصول زرنكار، إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية بجدة، واستقباله بترحيب كبير، من قبل قائد المنطقة الغربية بالسعودية اللواء الطيار أحمد الدبيس، واللواء عبدالله الزهراني، قائد القاعدة.

وقال اللواء الدبيس، للقائم بأعمال السفارة الإيرانية: "أهلا وسهلا..الله يحييك.. الساعة المباركة لما تيجون عندنا، الله يحييكم".

بدوره وجه زرنكار، الذي أتى للقاعدة لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من السودان، الشكر لقائد المنطقة الغربية.

🔻من المفرح والجميل ان نشاهد هكذا علاقات بيننا وبين #إيران



وصول القائم بأعمال السفارة الإيرانية "حسن زرنكار" إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بـ #جدة لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من #السودان 🇸🇦🇮🇷 pic.twitter.com/EKDiwbPPQd — علي المالكي (@AASAA_999) April 29, 2023

ورد اللواء أحمد الدبيس بالقول:" أبدا.. أنتم أهلنا، وفي مملكة الإنسانية وأصدقاء لنا..إقامة سعيدة في بلدنا، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد، ووزير الدفاع، الاهتمام بكم وتقديم كل ما تحتاجوه، أهلا وسهلا".

كما رحب اللواء عبدالله الزهراني، قائد قاعدة الملك عبد الله بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن زرنكار.

وعلق أحد المغردين على موقع تويتر، متفاعلا بحب مع الفيديو، قائلا: "من المفرح والجميل أن نشاهد هكذا علاقات بيننا وبين إيران".

فيديو | استمع إلى ما قاله قائد #المنطقة_الغربية اللواء الطيار الركن أحمد بن علي الدبيس للقائم بأعمال السفارة الإيرانية "حسن زرنكار" لدى وصوله إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بـ #جدة لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من #السودان#السعودية #ايران



pic.twitter.com/dOfVAWOzZ5 — محمد التركي (@alturki79) April 29, 2023

وفي وقت سابق، أعرب زركار، عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على تعاونها بإجلاء مواطني بلاده من السودان.

وأشاد زركار، ، بالتعاون السعودي الإيراني في المجال الإنساني والتعاون القنصلي بين البلدين.

يشار إلى أن الرعايا الإيرانيين المقدر عددهم بـ 65 شخصا، كانوا قد غادروا إلى بلادهم من قاعدة الملك عبد الله الجوية، عقب إجلائهم من السودان ضمن عملية الإجلاء السعودية.