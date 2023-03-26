قائد القوات الجوية الأمريكي من الكويت: "لن نغادر الشرق الأوسط"

البوابة - أكد العقيد جورج بوخ، قائد القوات الجوية الأمريكي في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت، أن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط، نظرا لأهميتها الاستراتيجية.

وأشار العقيد بوخ، أن أعداد القوات الأمريكية، في المنطقة متغيرة، وتختلف من وقت لآخر، وفقا للظروف.

وقال قائد القوات الجوية ، إن الجيش الأمريكي موجود في المنطقة، لحماية مصالح الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، وردع أي تهديد إرهابي.

تصريحات العقيد جورج باخ، جاءت على هامش زيارة عدد من ممثلي الصحف المحلية لقاعدة علي السالم الجوية بدولة الكويت، أمس السبت.

وقال: "نحن ملتزمون بالبقاء في منطقة الشرق الأوسط بغض النظر عن عدد القوات ولن نُغادرها، نظراً لأهميتها بالنسبة لنا".

وشدد القائد الأمريكي، على أهمية قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، للجيش الأمريكي، بسبب قربها من العراق وسوريا وأوكرانيا.

وبين العقيد باخ، أن قاعدة علي السالم الجوية، والتي تعرف أيضا بـ"قاعدة الصخرة"، تضم ألفي جندي، بالإضافة إلى جنود من كندا وإيطاليا.

واشار، إلى أنه على الرغم من المنافسة التي تشهدها الولايات المتحدة، من قبل روسيا والصين وإيران، فإن القوات الأمريكية لا تزال في آسيا وأوروبا ولديها شراكات قوية في المنطقة وتساعد الدول وقت حاجتها كما سبق وساعدت الكويت.