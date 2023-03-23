قائد عسكري أمريكي: تحليق الطائرات الروسية فوق "التنف" تصعيد خطير

البوابة - أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أن الطائرات الروسية اخترقت المجال الجوي لقاعدة التنف الأمريكية في شرق سوريا، 25 مرة خلال شهر مارس/آذار الحالي.

وقال اللفتنانت جنرال أليكسوس جرينكويتش، قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأميركية، إن روسيا باختراق طائراتها لاجواء قاعدة التنف، تكون قد انتهكت اتفاقا مع الولايات المتحدة عمره 4 سنوات.

وحذر الجنرال الأمريكي، من مخاطر التصعيد، جراء الإختراق الروسي اليومي للقاعدة الأمريكية في سوريا.

وأعرب جرينكويتش لتلفزيون (إن.بي.سي)، عن الإنزعاج من تحليق الطائرات الروسية على ارتفاع منخفض فوق الوحدات الأميركية في "التنف"

وقال جرينكويتش: "يبدو أن الروس قد تخلوا خلال الأشهر العديدة الماضية عن مبدأ البروتوكولات هذا"

ووصف قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأميركية، تحليق الطائرات الروسية بشكل مباشر فوق القوات الأميركية الموجودة على الأرض في جنوب سوريا، بالعمل الاستفزازي.

وبين جرينكويتش، أن القوات الأمريكية ملتزمة بالبقاء بعيدا عن الوحدات البرية الروسية، بناء على رغبة الروس، الذين لا يلتزمون بما تم الاتفاق عليه.

ويرى الجنرال الأمريكي، أن الموقف العدواني الروسي الأخير تجاه "النتف"، قد يكون من أجل الضغط على الوجود العسكري الأميركي في سوريا.