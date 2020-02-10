  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. قائد عسكري إيراني: لا ننوي مهاجمة أحد

قائد عسكري إيراني: لا ننوي مهاجمة أحد

منشور 10 شباط / فبراير 2020 - 12:13
قائد القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني، عزيز نصير زادة
قائد القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني، عزيز نصير زادة

أكد قائد القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني، عزيز نصير زادة، أن إيران لا تنوي لا الآن ولا فيما بعد أبدا مهاجمة أي بلد، ولكن سلاح الجو سيردّ بقوة على أي اعتداء إرهابي

وقال زادة، في حديث له، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع ممثلي الملحقات العسكرية للدول الأجنبية المعتمدة في إيران، والذي عقد ابمناسبة الذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران: "إيران لا تنوي لا الآن ولا فيما بعد أبدا مهاجمة أي بلد"... القوات الجوية لجمهورية إيران الإسلامية في هويتها الجديدة بعد الثورة الإسلامية وطرد المستشارين العسكريين الأجانب والتغلب على العقوبات القاسية، قامت بتحديث جميع أسطول الطيران بمساعدة متخصصين تقنيين محليين، بما في ذلك تحسين الطائرات وصيانتها، وجاءت هذه الإجراءات بهدف إرساء الأمن لجمهورية إيران الإسلامية".

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...