قائد عسكري إيراني: نراقب الأمريكيين في الخليج لحظة بلحظة

قال رئيس هيئة أركان الجيش مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري إن القوات الإيرانية تراقب القطع البحرية الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج لحظة بلحظة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن سياري القول: “نرصد جميع القطع البحرية التي تدخل المنطقة، ابتداء من الجزء الشمالي من المحيط الهندي، ونراقب كل التحركات”، وشدد على أنه لن يتم السماح لها بدخول المياه الإقليمية الإيرانية.

وكانت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جون سي ستينيس” قد دخلت مياه الخليج الجمعة الماضية كأول سفينة حربية أمريكية تصل إلى الخليج منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف سياري: “المنطقة لها مالك وصاحب… وأمن المنطقة يوفَّر من قبل دول المنطقة، ولسنا بحاجة إلى الآخرين لمساعدتنا في تأمينه”.

واستطرد: “من يدخلون منطقتنا تحت ذريعة الأمن، أينما ذهبوا يثيرون انعدام الأمن، يمكن رؤية أمثلة على حالات عدم الآمان هذه في سورية والعراق وأفغانستان … وإذا خرج هؤلاء الأجانب من المنطقة، فإن شعوب المنطقة ستعرف كيف تدبر أمورها”.

وكان الأدميرال سياري قال، بشأن دخول حاملة الطائرات الأمريكية إلى الخليج، إن البحرية الأمريكية مسموح لها بالإبحار في المياه الدولية قرب إيران مثلما هو مسموح للبحرية الإيرانية بالإبحار في المحيط الأطلسي قرب المياه الأمريكية، إلا أنه أكد أنه لن يتم السماح للحاملة من الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية. (د ب أ)