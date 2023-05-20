قائد فاغنر يرفع العلم الروسي وسط باخموت

أعلن قائد مجموعة #فاغنر الروسية يفغيني #بريغوجين السيطرة الكاملة على #باخموت اليوم السبت، وقد ظهر بمقطع فيديو وهو يرفع العلم الروسي من قلب المدينة، بعد 224 يوما من القتال الشرس.

فاغنر: سيطرنا على باخموت

وقال بريغوجين في تسجيل مصور أن القوات الروسية فرضت اليوم السبت سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك (باخموت) وذلك "بعد 224 يوما من القتال

وقدم بريغوجين شكرة الكبير والخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجنرالين سيرغي سوروفيكين وميخائيل ميزينتسيف على الدعم الذي قدم لمقاتلي "فاغنر" خلال ما وصفها بـ ملحمة أرتيوموفسك.

وقال احد المقاتلين ان فاغنر وصلت إلى الطريق المؤدي إلى قرية أيفانوفسكويه والتي أصبحت "خط النهاية" في معارك المدينة.

اوكرانيا: الوضع صعب في باخموت

في المقابل، وفيما اقرت نائبة وزير الدفاع الاوكراني بان الوضع صعب في باخموت، فان المتحدث باسم قيادة العمليات الشرقية الثانية سيرغي شيريفاتي نفى سيطرة فاغنر على باخموت. وقال إن القوات الأوكرانية تصد هجمات في جنوب غربي المدينة، وافاد بان القوات الروسية تتقدم لكن " المنطقة الجنوبية الغربية لا تزال تحت سيطرتنا، والقتال مستمر ايضا باتجاه ليمان ومارينكا وأفدييفكا".

ماهي اهمية باخموت؟