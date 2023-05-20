قائد فاغنر يرفع العلم الروسي وسط باخموت

أعلن قائد مجموعة #فاغنر الروسية يفغيني #بريغوجين السيطرة الكاملة على #باخموت اليوم السبت، وقد ظهر بمقطع فيديو وهو يرفع العلم الروسي من قلب المدينة، بعد 224 يوما من القتال الشرس.
فاغنر: سيطرنا على باخموت
وقال بريغوجين في تسجيل مصور أن القوات الروسية فرضت اليوم السبت سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك (باخموت) وذلك "بعد 224 يوما من القتال
وقدم بريغوجين شكرة الكبير والخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجنرالين سيرغي سوروفيكين وميخائيل ميزينتسيف على الدعم الذي قدم لمقاتلي "فاغنر" خلال ما وصفها بـ ملحمة أرتيوموفسك.
وقال احد المقاتلين ان فاغنر وصلت إلى الطريق المؤدي إلى قرية أيفانوفسكويه والتي أصبحت "خط النهاية" في معارك المدينة.
اوكرانيا: الوضع صعب في باخموت
في المقابل، وفيما اقرت نائبة وزير الدفاع الاوكراني بان الوضع صعب في باخموت، فان المتحدث باسم قيادة العمليات الشرقية الثانية سيرغي شيريفاتي نفى سيطرة فاغنر على باخموت. وقال إن القوات الأوكرانية تصد هجمات في جنوب غربي المدينة، وافاد بان القوات الروسية تتقدم لكن " المنطقة الجنوبية الغربية لا تزال تحت سيطرتنا، والقتال مستمر ايضا باتجاه ليمان ومارينكا وأفدييفكا".
ماهي اهمية باخموت؟
- عدد سكانها قبل الحرب 70 ألفا فروا من المنطقة باستثناء بضع مئات
- لها أهمية رمزية بسبب طول مدة وضراوة المعارك حولها
- السيطرة على باخموت يعني بالنسبة للقوات الروسية قطع الامدادات عن القوات الاوكراينة
- تكتسي باخموت أهمية لدى الروس إذ أصبحت البوابة شبه الوحيدة لتقدم القوات الروسية في دونيتسك.
- اوكرانيا تعتبرها هي عقدة مواصلات إستراتيجية
- تبعد 65 كيلومترا شمال مدينة دونيتسك؛ المركز الإداري للمقاطعة ونحو 600 كيلومتر عن العاصمة كييف
- الاستيلاء عليها سيفتح الطريق أمام القوات الروسية نحو مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما من المدن الرئيسية في مقاطعة دونيتسك التي تشكل مع مقاطعة لوغانسك المجاورة إقليم دونباس، الحوض الصناعي الكبير في أوكرانيا.
- يامل الروس ان تكون باخموت منصة انطلاق نحو المزيد من المكاسب الميدانية.
- استخدمها الجيش الاوكراني لاضعاف الجيش الروسي والسيطرة عليها تنفي مآرب القوات الاوكرانية
- وصنع الرئيس الأوكراني من المدينة رمزا للمقاومة وهزيمته فيها يعني هزائم متلاحقة وقال إن "المعركة من أجل باخموت ستغير وجهة حربنا من أجل الاستقلال والحرية".