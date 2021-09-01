قائد مليشيا ليبية مستعد للكشف عن مكان قبر القذافي ونجله

في اطار ما يعرف بـ "جبر الضرر والمصالحة" الذي يعمل الليبيون على تفعيلة من اجل طي صفحة الثأر والاقتتال الداخلي، فقد اعلن احد قادة المليشيات الليبية استعداده للكشف عن مكان دفن الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله القيادي العسكري المعتصم الى جانب قبر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الليبي السابق أبوبكر يونس جابر.

قائد لواء الصمود

واعلن قائد لواء الصمود في مدينة مصراته، صلاح بادي، استعداده للكشف عن موقع دفن معمر القذافي، وقال في حوار على تطبيق “كلوبهاوس”، إنَّه يأبه لمن يتحدث بسوء عن عائشة القذافي، أو يتعرض لها في الخارج، معتبرًا إياها “ابنته”، مطالبًا، في الوقت ذاته، بعودة جميع من لهم علاقة بنظام القذافي إلى ليبيا، شريطة عدم ارتكابهم جنيات أو قضايا أخرى.

عودة القياديين الى ليبيا

وتحدث القيادي البارز في مدينة مصراتة، عن السجون داخل المدينة، مبيّنًا أنه أسّس سجنًا، لحماية المعتقلين وتمت معاملتهم على نحو جيد، وبشهادة شقيقة أحمد قذاف الدم، وفق قوله.

لغز قبر القذافي

لا يزال لغز المكان الذي دفن فيه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ونجله المعتصم بالله القذافي ووزير الدفاع أبوبكر يونس جابر يثير فضول أغلبية الليبيين وخاصة من أنصار النظام السابق الذين طالما نادوا بتسليمهم رفاة الشخصيات الثلاث ، وإعتبار ذلك شرطا أساسيا من شروط أية مصالحة قد تعرفها البلاد

وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي أعلن أن المجلس دفن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في مكان مجهول في الصحراء فجر ذلك اليوم وبرر ذلك لمنع العبث بها ونبشها

وفي سبتمبر 2016 زعمت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن قادة مصراته أبقوا مكان القبر سرياً، خوفاً من أن ينتهك المقاتلون حرمته، أو أن يجعل مناصرو القذافي من القبر ضريحاً، ويحوّلوه لما يشبه الأماكن المقدسة.

وكشفت الصحيفة أن القذافي دفن بحضور ثمانية رجال فقط، أقسم جميعهم أن يبقوا الأمر سراً.

وأضافت الصحيفة أنه في أكتوبر 2011 قتل «القذافي» وابنه «معتصم» في سرت الليبية، وأحضر مقاتلو مصراته جثتيهما إلى ثكناتهم في مصراته، وقد طالبت الحشود برؤيتهما.