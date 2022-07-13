ليس بينهم أي عربي.. قائمة أغنى أغنياء العالم في 2022

خلت قائمة أغنى أغنياء العالم خلال العام 2022، من أي شخصية عربية، خلافا لبعض التوقعات، في حين كشفت عن مفجآت تظهر النمو الخرافي لثروات بعض من هؤلاء المليارديرات الذين غيروا اللعبة واعادوا تشكيل العالم.

وقال الموقع الذي استقى بياناته من موقع فوربس الشهير، انه حين نشر اول مرة قائمة اثرياء العالم قبل عدة سنوات، كان هناك شخص واحد فقط في القائمة قد وصل الى حصيلة تبلغ 100 مليار دولار.

واضاف انه عندما قام بتحديث القائمة عام 2021، تبين ان تسعة اشخاص قد بلغت ثروتهم 100 مليار دولار، في حين اقترب شخصان من حاجز المئتي مليار دولار.

وقد سيطر الاثرياء الاميركيون على القائمة التي نشرها موقع "gorilla wealthy"، حيث يتبين ان 19 أميركيا تتراوح أعمارهم بين 36 و 90 عاماً، باتوا يملكون على ما يقدر بنحو 1532.5 مليار دولار.

وجاء تاليا في القائمة أثرياء من الصين وفرنسا وإسبانيا وكندا والهند والمكسيك، ممن بلغ صافي ثرواتهم نحو 767.9 مليار دولار.

وتظهر في القائمة ثلاث سيدات، هما جوليا كوتش، 59.6 مليار دولار، اليس والتون، 58.6 مليار دولار، ماكنزي سكوت، 33.3 مليار دولار.

وفيما يلي أغنى 30 شخصًا في العالم في عام 2022، وفق ترتيب تنازلي من الاقل الى الاكثر ثراء:



30 - دانيال غيلبيرت، أميركا، صافي الثروة: 16.7 مليار دولار

العمر: 60 سنة

محل الإقامة: ديترويت ، ميشيغان

مصدر الثروة: شركة الصواريخ.

29 - جاك ما، الصين، صافي الثروة: 25.5 مليار دولار

العمر: 57

محل الإقامة: هانغتشو ، الصين

مصدر الثروة: مجموعة علي بابا

28 - ماكينزي سكوت، أمريكا، صافي الثروة: 33.3 مليار دولار

العمر: 52

محل الإقامة: سياتل ، واشنطن

مصدر الثروة: أمازون

27 - فرانسوا بينولت، فرنسا، صافي الثروة: 35.4 مليار دولار

العمر: 85

محل الإقامة: باريس ، فرنسا

مصدر الثروة: Kering

26 - ما هوتينغ، الصين، صافي الثروة: 40.7 مليار دولار

العمر: 50

محل الإقامة: شنتشن ، الصين

مصدر الثروة: Tencent Holding

25 - فيليب نايك، امريكا، صافي الثروة: 42.7 مليار دولار

العمر: 84

محل الإقامة: هيلزبورو ، أوريغون

مصدر الثروة: شركة نايكي

24 - ديفيد توماسون، كندا، صافي الثروة: 48.6 مليار دولار

العمر: 65

الإقامة: تورنتو ، كندا

مصدر الثروة: طومسون رويترز

23 - مايكل ديل، أمريكا صافي الثروة: 54.6 مليار دولار

العمر: 57

محل الإقامة: أوستن ، تكساس

مصدر الثروة: شركة Dell Technologies

22 - امانكو اورتيغا، إسبانيا، صافي الثروة: 56.7 مليار دولار

العمر: 86

محل الإقامة: لا كورونيا ، إسبانيا

مصدر الثروة: انديتكس

21 - مارك زوكربيرغ، أمريكا، صافي الثروة: 57.3 مليار دولار

العمر: 38

محل الإقامة: بالو ألتو ، كاليفورنيا

مصدر الثروة: فيسبوك

20 - روب والتون، أمريكا، صافي الثروة: 58.3 مليار دولار

العمر: 77

محل الإقامة: بنتونفيل ، أركنساس

مصدر الثروة: وول مارت

19 - أليس والتون، أمريكا، صافي الثروة: 58.6 مليار دولار

العمر: 72

محل الإقامة: فورت وورث ، تكساس

مصدر الثروة: وول مارت

18 - جيم والتون، أمريكا، صافي الثروة: 59.4 مليار دولار

العمر: 74

محل الإقامة: بنتونفيل ، أركنساس

مصدر الثروة: وول مارت

17 - جوليا كوتش، أمريكا، صافي الثروة: 59.6 مليار دولار

العمر: 60

محل الإقامة: نيويورك ، نيويورك

مصدر الثروة: صناعات كوتش

16 - كارليس كوتش، أمريكا، صافي الثروة: 59.6 مليار دولار

العمر: 86

محل الإقامة: ويتشيتا ، كانساس

مصدر الثروة: صناعات كوتش

15 - زهونغ شانشان، الصين، صافي الثروة: 70 مليار دولار

العمر: 67

محل الإقامة: هانغتشو ، الصين

مصدر الثروة: Nongfu Spring

14 - فرانسوا بيتنكورت ماير، فرنسا، صافي الثروة: 70.5 مليار دولار

العمر: 68

محل الإقامة: باريس ، فرنسا

مصدر الثروة: لوريال

13 - ميشيل بلومبيرج، أمريكا، صافي الثروة: 82 مليار دولار

العمر: 80

محل الإقامة: نيويورك ، نيويورك

مصدر الثروة: Bloomberg LP

12 - كارلوس سليم الحلو، المكسيك، صافي الثروة: 83.3 مليار دولار

العمر: 82

محل الإقامة: مكسيكو سيتي ، المكسيك

مصدر الثروة: أمريكا موفيل

11 - ستيف بالمر، أمريكا، صافي الثروة: 85.7 مليار دولار

العمر: 66

محل الإقامة: هانتس بوينت ، واشنطن

مصدر الثروة: مايكروسوفت

10 - موكيش امباني، الهند، صافي الثروة: 92.5 مليار دولار

العمر: 65

محل الإقامة: مومباي ، الهند

مصدر الثروة: ريلاينس إندستريز ليمتد

9 - وارن بافيت، أمريكا، صافي الثروة: 93.2 مليار دولار

العمر: 91

الإقامة: أوماها ، نبراسكا

مصدر الثروة: بيركشاير هاثاواي

8 - سيرجي بيرن، أمريكا، صافي الثروة: 93.2 مليار دولار

العمر: 48

محل الإقامة: لوس ألتوس ، كاليفورنيا

مصدر الثروة: Alphabet، Google

7 - لاري اليسون، أمريكا، صافي الثروة: 93.8 مليار دولار

العمر: 77

محل الإقامة: لاناي ، هاواي

مصدر الثروة: Oracle

6 - لاري بيج، أمريكا، صافي الثروة: 96.8 مليار دولار

العمر: 49

محل الإقامة: بالو ألتو ، كاليفورنيا

مصدر الثروة: Alphabet، Google

5 - غوتام اداني، الهند، صافي الثروة: 97.1 مليار دولار

العمر: 59

محل الإقامة: أحمد أباد ، الهند

مصدر الثروة: مجموعة Adani

4 - بيل غيتس، أمريكا، صافي الثروة: 122.6 مليار دولار

العمر: 66

محل الإقامة: المدينة المنورة ، واشنطن

مصدر الثروة: مايكروسوفت

3 - جيف بيزوس، أمريكا، صافي الثروة: 138.1 مليار دولار

العمر: 58

محل الإقامة: سياتل ، واشنطن

مصدر الثروة: أمازون

2 - بيرنارد ارنالت، صافي الثروة: 147.6 مليار دولار

العمر: 73

محل الإقامة: باريس ، فرنسا

مصدر الثروة: LVMH

1 - ايلون ماسك، امريكا، صافي الثروة: 227 مليار دولار

العمر: 50

محل الإقامة: أوستن ، تكساس

مصدر الثروة: تسلا ، سبيس إكس

