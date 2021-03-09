بعد أن أخذت نصف ثروة طليقها جيف بيزوس.. المليارديرة ماكنزي تتزوج مدرس أبنائها

أعلنت "ماكنزي سكوت"، طليقة رجل الأعمال "جيف بيزوس" دخولها القفص الذهبي مجددًا بزواجها من مدرس أبنائها.

وقالت "سكوت"، وهي واحدة من أغنى النساء في العالم، من "دان جيويت" الذي يعمل مدرسًا لمادة العلوم في مدرسة خاصة في سياتل.

وكرست السيدة "سكوت" الكثير من وقتها مؤخرًا للجهود الخيرية التي تفيد المؤسسات الخيرية بقيادة النساء وبنوك الطعام ودعم السود، حيث تبرعت بأكثر من 4 مليارات دولار من ثروتها، وفقًا لمنشور كتبته على موقع Medium في ديسمبر الماضي.



في منشور مؤرخ يوم السبت على صفحة "سكوت" على موقع Giving Pledge للمليارديرات الذين وعدوا بالتبرع بمعظم ثروتهم للجهود الخيرية، تم إعلان زواجها من "دان".

من جهته علق "بيزوس" على الزواج في بيان جاء فيه: "دان شخص رائع جدًا، تغمرني السعادة والحماسة نحوهما".

وظلت "سكوت" متزوجة من "بيزوس" لمدة 25 عامًا وساعدته في إطلاق موقع أمازون عام 1994، وعندما حصل الطلاق عام 2019، كان "بيزوس" أغنى رجل في العالم، وتجاوزت حصته في "أمازون" آنذاك 16 في المئة، وحصلت "سكوت" على نسبة 4 في المئة من أسهم أمازون كجزء من التسوية خلال الطلاق.

وتحتل "سكوت" حاليًا المرتبة 22 كأغنى شخص في العالم، بينما يحتل "بيزوس" المرتبة الأولى بثروة تصل إلى 177 مليار دولار أمريكي.

من هو دان جيويت؟

قام "دان جيويت" مؤخرًا بتدريس العلوم في مدرسة ليكسايد، وهي مدرسة خاصة مرموقة في سياتل يرتادها أطفال "سكوت"، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

ليس من الواضح ما إذا كان "جيويت" لا يزال موظفًا في المدرسة، حيث لا يظهر اسمه في دليل أعضاء هيئة التدريس، لكن خلال فترة وجوده هناك، التقى بـ"سكوت".

في وقت سابق من حياته المهنية، من عام 2011 إلى عام 2016، عمل "جيويت" مدرسًا للعلوم في مدرسة بوش، أيضًا في سياتل، حسبما أفاد موقع PEOPLE.

وقبل ذلك، قام بتدريس الكيمياء في مدرسة ثانوية في بنسلفانيا، كما قال أحد طلابه السابقين للمجلة يدعى "جوش فيرلين": "لقد كان مشاركًا وحيويًا وعاطفيًا وودودًا ومجتمعيًا بطريقة جادة حقًا".