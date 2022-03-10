قائمة بأسماء شركات كبرى سيطالها التأميم في روسيا

تصدرت ماكدونالدز وإيكيا وأبل قائمة لمكافحة العقوبات تضم اسماء عشرات الشركات الاجنبية الكبرى التي تستعد موسكو لتأميمها بعد وقف عملها في روسيا على خلفية الحرب في اوكرانيا.

ونقلت صحيفة إزفيستيا واسعة الانتشار عن أوليغ بافلوف رئيس منظمة مبادرة المستهلك العامة شبه الحكومية قوله ان القائمة تضم حتى الان 59 شركة "لكنها ستتوسع اعتمادا على التصريحات الجديدة من الشركات الأجنبية" التي تنسحب من روسيا.

واضاف بافلوف انه "تم إرسال قائمة بالشركات الأجنبية إلى الحكومة ومكتب المدعي العام" تمهيدا لتأميمها بسبب توقف عملها في البلاد "دون تقديم ضمانات للمستهلكين الروس"

واوضح ان القائمة تشمل شركات منها فولكس فاجن، وأبل، وآيكيا، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وشل، وماكدونالدز، وبورش، وتويوتا، وإتش آند إم.

وتابع بافلوف ان السلطات الروسية تعكف حاليا على دراسة القائمة التي وصفها بانها مفتوحة، مؤكدا أنه "سيتم تطبيق الإجراءات الإدارية والجنائية والقضائية ضدها".

وقدر رئيس منظمة مبادرة المستهلك أن "المبلغ الإجمالي لالتزامات هذه الشركات تجاه المواطنين والدولة والأطراف المقابلة هو أكثر من 6 تريليون روبل (نحو 43 مليار دولار)"، مشيرا الى ان "هذا المبلغ بالضبط يساوي عائداتها في روسيا على مدى السنوات الثلاث الماضية".

وقال بافلوف ان ادراج هذه الشركات في القائمة السوداء لمكافحة العقوبات "يعني أن الشركة وإدارتها المخالفة للقوانين ستطالها المخاطر التالية: الحجز على الحسابات والأصول، فرض إدارة خارجية، وتأميم الممتلكات".

واضاف انه يمكن كذلك "تحميل إدارة هذه المؤسسات المسؤولية الجنائية عن الإفلاس المتعمد والاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص".

وقال حزب "روسيا الموحدة"، الحاكم في روسيا، اليوم الأربعاء، إن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.

وفي بيان نُشر مساء الاثنين على موقع حزب روسيا الموحدة على الإنترنت، قال أندريه تورتشاك أمين المجلس العام للحزب الحاكم، إن إغلاق تلك الشركات لأعمالها هو "حرب" على مواطني روسيا.

كما ذكر البيان أن شركات الأغذية الفنلندية المملوكة للقطاع الخاص، فاتسر وفاليو وبوليج، كانت أحدث شركات تغلق عملياتها في روسيا، مضيفاً "(حزب) روسيا الموحدة يقترح تأميم مصانع الشركات التي تعلن خروجها وإيقافها للإنتاج في روسيا خلال العملية الخاصة الجارية في أوكرانيا"، -والتأميم هو نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة أي تحويله إلى القطاع العام-.

وكان دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية قال في تعليق على مقترحات تأميم شركات الشركات التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية، إن جميع خيارات الرد على العقوبات والتطورات يجري النظر فيها بمقر الحكومة.

وكان موقع "أكسيوس" أفاد أن عدداً من الشركات العالمية العملاقة تخلت عن روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، منها إكسون موبيل، جنرال موتورز، بي أم دبليو، هارلي ديفدسون، أديداس، آبل، فيزا، ماستر كارد، وسلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة.