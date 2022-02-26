موسكو تهدد بتأميم ممتلكات الدول المناوئة لها.. وميدفيديف: استعادة عقوبة الإعدام

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن بلاده سترد على تجميد الأصول الروسية في الخارج، عبر تأميم ممتلكات تابعة لمالكين مسجلين في دول مناوئة لموسكو. كما أعلن ميدفيديف، أن تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا هي فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام في البلاد.

وقال ميدفيديف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكنتاكتي"، أن موسكو سترد على تجميد أصول روسية في الخارج بتجميد أصول مواطنين وشركات أجانب في روسيا.

وأضاف أنهم يخيفوننا بتجميد أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخارج.

وتابع: "سنرد على ذلك بشكل مماثل تماما، حيث سيتم تجميد أموال الأجانب والشركات الأجنبية في روسيا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".

وأضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، دميتري ميدفيديف ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة سيرغي إيفانوف إلى قائمة العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت الجمعة، أن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف بسبب الوضع في أوكرانيا.

عقوبة الإعدام

كما أعلن ميدفيديف، اليوم السبت، أن تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا هي فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام في البلاد.

وقال ميدفيديف على صفحته الخاصة في الموقع الروسي "فكنتاكتي" إن "تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا فرصة جيدة لاستعادة عقوبة الإعدام لأخطر المجرمين في البلاد".

وأضاف ميدفيديف قائلا: "بالمناسبة تستخدم عقوبة الإعدام بنشاط في الولايات المتحدة والصين".

وأعلن مجلس أوروبا، في وقت سابق أمس الجمعة 25 فبراير/ شباط، عن تعليق عضوية روسيا في المجلس على خلفية الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.

وصرح المجلس في بيان نشره على موقعه: "قررت لجنة الوزراء اليوم حرمان روسيا من حق التمثيل في لجنة الوزراء وفي الجمعية البرلمانية، وتعليق الحقوق ليس تدبيرا نهائيا، ولكنه إجراء مؤقت، مما يترك قنوات التواصل مفتوحة".

وأوضح مصدر في ستراسبورغ، أن بدء إجراءات تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا ينطبق على عملها أيضاً في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.