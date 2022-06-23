قاتل الطالبة الجامعية إيمان ارشيد "أحد أقربائها" وأصابها بـ 4 رصاصات

نقل موقع قناة "رؤيا" الاخباري الاردني الخميس، عن مصدر مقرب من عائلة الطالبة الجامعية المغدورة إيمان ارشيد ترجيحه ان يكون القاتل "أحد أقربائها".

وقال المصدر للقناة ان الشخص الذي أقدم على اطلاق النار على إيمان داخل حرم جامعة العلوم التطبيقة إن الشخص الذي أقدم على قتلها "قد يكون مرتبط بالعائلة، أي أنه أحد أقربائها"، مضيفا ان الأجهزة الأمنية المختصة ما زالت تواصل عمليات البحث عن الجاني.

ومن جانبه، قال موقع "عمون" ان تقرير الطب الشرعي كشف عن ان 4 رصاصات استقرت في جسده إيمان "بمواضع قاتلة".

ونقل الموقع عن مصادر قولها إنه "وفقا للتقرير تلقت الطالبة المغدورة 5 رصاصات في جسدها إحداها بمنطقة الرأس، و4 في بقية انحاء جسمها" وأن "4 رصاصات منها كانت قاتلة".



وفي الغضون، كشف رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب الاردني عبد الله أبو زيد، عزم اللجنة عقد اجتماع الأحد المقبل مع وزير الداخلية مازن الفراية والمحافظين؛ لبحث جريمة قتل المغدورة ايمان ارشيد.

وقال أبو زيد لموقع "عمون"، إن وزارة الداخلية ترخص الأسلحة في شروط مشددة مع التأكيد أن الأجهزة الأمنية تقوم بمتابعة حثيثة للأسلحة غير المرخصة وتلقي القبض على من يقتنيها بسجن لمدة 30 يوما إلى جانب غرامة مالية.

وأضاف، أن اللجنة ستطالب على الفور بتغليط عقوبة السجن بعد التنسيق مع وزير الداخلية مازن الفراية، ما سيؤدي إلى تقليل نسبة الجرائم في المجتمع، مؤكدا أن الأسلحة المرخصة لم يصدر عنها أية جرائم منذ بدء قرار الترخيص بسبب الشروط الكبيرة على مقتنيها.

ونوه إلى أنه لا يوجد أية جهة لها مصالح بوجود السلاح غير المرخص في المجتمع الأردني؛ لذا تم إقرار قانون منع حمل السلاح دون رخصة لعدم وجود المبررات، إذ لا يوجد أمور تمس السلم المجتمعي.

وإلى ذلك، أكد والد الطالبة المغدورة داخل حرم جامعتها ايمان ارشيد اليوم الخميس، أنه لن يقبل بأي صلح أو عطوى بمقتل ابنته.

وطالب مفيد ارشيد والد ايمان بالقصاص من قاتل ابنته باصدار حكم الإعدام بحقه وتنفيذه.

كما دعا الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الجميع إلى عدم تناقل وتداول أية أخبار ومعلومات غير موثوقة ومن غير مصادرها الرسمية بما يتعلق بحادثة مقتل الطالبة الجامعية.

وأكد أن تناقل وتداول مثل تلك الاخبار يتسبب بأثار سلبية بحق الضحية وذويها لافتا إلى أن التحقيق في القضية ما زال مستمرا والبحث عن القاتل مستمرا.

وأشار إلى أن مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية تواكب التحقيق الجاري في القضية وستقوم بنشر مجرياته اولا باول ولحين احالة القضية للجهات القضائية.