الأردن.. والد طالبة الجامعة المغدورة: بأي ذنب قتلت؟

أعلن والد طالبة الطالبة إيمان ارشيد، التي قتلت الخميس، داخل إحدى الجامعات الخاصة في العاصمة الأردنية عمان، أنه لن يقبل بأي صلح أو عطوة عشائرية، مطالبا بالقصاص لابنته التي تساءل بحسرة "بأي نذنب قتلت؟.

ونقل موقع "عمون" عن مفيد ارشيد والد ايمان (21 عاما) قوله أنه "لن يقبل بأي صلح أو عطوة بمقتل ابنته"، مطالبا بالقصاص من قاتلها "باصدار حكم الإعدام بحقه وتنفيذه".

وأكدت الاجهزة الأمنية أن البحث ما يزال جاريا عن قاتل إيمان الطالبة في كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

واوضح والد ايمان إن ابنته كانت عند الجامعة الساعة الثامنة و10 دقائق، وابلغته أنها تنهي امتحانها بين الساعة العاشرة والعاشرة والربع صباحا، مشيرا إلى أنه قال لها "سيأتي شقيقك ليعيدك للمنزل".

وأضاف أنها هاتفته عند الساعة العاشرة وابلغته بانهاء امتحانها، فأخبرها أن شقيقها سيكون عندها بعد نصف ساعة.

وبين أنه تلقى اتصالا هاتفيا ابلغ فيه أن ابنته في المستشفى وتوجه إليها على الفور، فوجدها متوفاة.

وتساءل والد ايمان: "بأي ذنب قتلت؟، ماذا فعلت؟"، مؤكدا أن ما حدث هو ظلم وقع عليها هي وعليه هو.

ومن جانبه، روى شقيق إيمان تفاصيل ما جرى معها قبيل اطلاق النار عليها.

وقال نور ارشيد لموقع "عمون" إن شقيقته ايمان أوصلها والدها إلى الامتحان في الجامعة صباح الخميس كالمعتاد، حيث يقوم بايصالها إلى الجامعة يوميا.

وأضاف، أن العائلة تفاجأت باتصال هاتفي عند الساعة الحادية عشرة يبلغهم أن ابنتهم في المستشفى بعد اجراء الامتحان، ولدى وصولهم إلى المستشفى تفاجأوا بوجود مرتبات من الاجهزة الأمنية أمام غرفتها.

وعن سبب قتلها، أكد الشاب نور أن العائلة لا تعرف بعد السبب وراء اقدام الجاني على جريمته، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبررات لذلك.

ووفق شقيق ايمان فإن الأجهزة الأمنية أكدت أنه سيتم القاء القبض على الجاني، مبديا استهجانه واستنكاره للفعل غير المبرر.

وفي ذات الوقت أكد نور أن العائلة تحترم القانون الذي لا يمكن التعدي عليه، وستحرص على تحصيل حقها بالقانون في بلد القانون.

القاتل لاذ بالفرار

وكان الامن العام الاردني اعلن صباح الخميس، عن إصابة فتاة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة في حادثة نادرة في البلاد، فيما لاذ الفاعل بالفرار، في مشهد اعاد للاذهان جريمة جامعة المنصورة في مصر

واشارت الاجهزة الامنية الى ان حالة الفتاة التي نقلت الى المشفى سيئة وحرجة قبل ان تؤكد مصادر تحدثت للبوابة عن وفاتها فيما بعد وهو ما اكده بيان لمديرة الامن العام الاردني

وفي بيان لاحق، دعا الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الجميع إلى عدم تناقل وتداول أية أخبار ومعلومات غير موثوقة ومن غير مصادرها الرسمية بما يتعلق بحادثة مقتل الطالبة الجامعية.

وأكد أن تناقل وتداول مثل تلك الاخبار يتسبب بأثار سلبية بحق الضحية وذويها لافتا إلى أن التحقيق في القضية ما زال مستمرا والبحث عن القاتل مستمرا.

وأشار إلى أن مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية تواكب التحقيق الجاري في القضية وستقوم بنشر مجرياته اولا باول ولحين احالة القضية للجهات القضائية.

ومن جهتها نعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها "إيمان ارشيد" من كلية التمريض، ونشرت على صفحة الجامعة الرسمية:

بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره تنعى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها "إيمان ارشيد" من كلية التمريض

وتتقدم من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.

وتتعهد الجامعة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة.