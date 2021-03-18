قادمة من العراق.. قافلة أمريكية محملة بالأسلحة والمعدات تدخل الحسكة

أدخلت قوات التحالف الدولي قافلة جديدة محملة بمواد لوجستية وأسلحة إلى قواعدها بريف الحسكة السورية، قادمة من العراق، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا" السورية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، إن "القوات الأمريكية أدخلت خلال الساعات الماضية قافلة مؤلفة من 40 آلية من شاحنات محملة بمواد لوجستية وأسلحة وذخائر وعدد من البرادات ترافقها مدرعات عسكرية إلى مطار خراب الجير العسكري في ريف اليعربية، قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي".

وأدخلت القوات الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر مع العراق، لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية.