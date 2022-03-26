قاديروف ينعت بايدن بـ راعي البقر بعد وصف الرئيس الاميركي لبوتين بـ الجزار

كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف اليوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالجزار وذلك خلال جولة لمركز مساعدة لاجئين أوكرانيين في وارسو.

بايدن دمر يوغسلافيا

وعلق الكرملين على التصريحات الرئاسية الاميركية بالقول : من الغريب سماع اتهامات ضد بوتين من بايدن الذي دعا لقصف يوغوسلافيا وقتل الناس.

بايدن يستقبل اللاجئين

وقال بايدن ان مسؤولية استقبال اللاجئين لا يجب أن تلقى على عاتق بولندا وحدها مجددا التأكيد على أن استقرار أوروبا ذو أهمية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة.

الرئيس بايدن يلتقي مع اللاجئين الأوكرانيين في بولندا.pic.twitter.com/iKGNhHayiH — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) March 26, 2022

وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت روسيا غيرت إستراتيجيتها قال بايدن إنه غير متأكد من أن موسكو غيرت خطتها لغزو أوكرانيا، وذلك بعد أن قالت إنها تركز على “التحرير” الكامل لإقليم دونباس الانفصالي بشرق أوكرانيا.

وأشارت موسكو أمس الجمعة إلى أنها قلصت طموحاتها العسكرية للتركيز على الأراضي التي يطالب بها الانفصاليون المدعومون من روسيا في الشرق.

قاديروف: لا ترهنو امنكم بيد راعي بقر

الى ذلك وصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الولايات المتحدة بأنها "مصاص دماء اقتصادي"، ونعت الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"راعي البقر المتهالك والمختل عقليا".

وكتب على "تيليغرام": "الولايات المتحدة اليوم مصاص دماء اقتصادي حان الوقت لطعنه في قلبه... بايدن مجرم حرب يرعى الفظائع طويلة الأمد للبنتاغون... انقذوا بلادكم... لا تدعوا راعي بقر أحمق يدمر بقية العالم".

وأضاف مخاطبا زعماء الدول الأوروبية: "لماذا تنغمسون في سخافات بايدن؟".

وتابع: "إذا كان راعي البقر المتهالك بايدن لا يهتم بالاقتصاد الداخلي أو ما هي العمليات السلبية التي تحدث لديه، فلماذا تقلقون البلدان الأوروبية المتقدمة والنامية، بشأن مصالح دولة معينة، أكثر من قلقكم على شعوبكم وأراضيكم؟".



وحث قديروف قادة الدول الأوروبية على تقييم الوضع بعقلانية، وقال: "لديكم فرصة رائعة للتخلص من القمع الأمريكي، بينما يتولى بايدن قيادة بلاده".