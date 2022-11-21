قاسم توكاييف يفوز بولاية رئاسية جديدة في كازخستان

فاز الرئيس الكازخستاني قاسم جومارت توكاييف بفترة ولاية ثانية في الانتخابات التي انطلقت يوم امس الاحد، وفق ارقام اولية اكدتها اللجنة المركزية للانتخابات في في البلاد

تقدم كبير ولا احد خلف الرئيس

واشارت اللجنة المركزية الى ان قاسم توكاييف حصل على 81.31 في المئة من الأصوات واوضحت ان المشاركة العامة في الانتخابات كانت مرتفعة ووصلت الى ما نسبته 69.44٪ ، وتقدم قاسم توكاييف على منافسيه الخمسة الذين حققوا نتائج منخفضة، وكان اكثرهم تسجيل عبارة "ضد الجميع" بنسبة 5.8٪ من الأصوات.

وكانت استطلاعات الرأي توقعت فوز توكاييف (69 عاما) بنسبة ما بين 82,2 و85,52 في المئة من الأصوات وهو ما سيعطيه تفويض قوي لمواصلة سياسته الخارجية المستقلة في الوقت الذي تعاني فيه الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط والثروات الباطنية من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا

#BREAKING Incumbent Tokayev set to win Kazakhstan's presidential vote: preliminary results pic.twitter.com/4pLUXjCJvw — AFP News Agency (@AFP) November 21, 2022

نور سلطان يهنئ توكاييف

وهنأ نور سلطان نزارباييف الذي قاد كازاخستان ثلاثة عقود، والذي يعتقد على نطاق واسع انه لا يزال يحكم البلاد في الخفاء توكاييف على إعادة انتخابه.

وشهدت البلاد أعمال شغب دامية وفوضى ونزاعا حادا بين أجنحة السلطة في كانون الثاني/يناير عندما تحولت تظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب، قبل قمعها بوحشية، ما تسبب بمقتل 238 شخصًا.

ونظّم توكاييف حملة تتعلّق بمشروعه لإنشاء "كازاخستان جديدة" أكثر ديموقراطية ومساواة. لكنه اصطدم بصعوبات اقتصادية كبيرة

ومع بداية الهجوم الروسي على اوكرانيا حاول توكاييف تعزيز العلاقات مع الصين وأوروبا كقوة تحقق توازنا مع النفوذ الروسي.