قاضية أمريكية ترفض طلب ترامب بوقف دعوى ضد منظمته الخيرية

ترامب متهم بإساءة استخدام منظمته الخيرية الخاصة لصالح حملته الرئاسة في عام 2016

رفضت قاضية بولاية نيويورك الأمريكية الجمعة طلب الرئيس دونالد ترامب وقف دعوى قضائية يتهم فيها الادعاء الرئيس بإساءة استخدام منظمته الخيرية الخاصة لصالح حملته الرئاسة في عام 2016 وأيضا لصالح مشروعاته الاستثمارية.

وقالت القاضية سالين سكاربولا بالمحكمة العليا في مانهاتن إن المدعية العامة لنيويورك باربرا أندروود تستطيع مواصلة دعواها التي تزعم فيها تورط مؤسسة دونالد ترامب الخيرية في انتهاك للقواعد الائتمانية وتعاملات شخصية غير سليمة وإساءة استغلال للأصول.

وتتضمن الدعوى، التي رفعت في 14 يونيو حزيران، اتهامات أيضا لأبناء ترامب وهم دونالد الابن وإريك وإيفانكا. وتعمل إيفانكا مستشارة كبيرة لوالدها.

وقال آلان فوترفاس، وهو محامي ترامب والمدعى عليهم، إن القرار يعني فقط استمرار القضية.

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني "كما قلنا طوال الوقت... كل الأموال التي جمعتها المؤسسة ذهبت إلى قضايا خيرية لمساعدة الأكثر احتياجا. ونتيجة لذلك، ما زلنا نثق في النتيجة النهائية لهذه الإجراءات".