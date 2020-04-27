قاضية بريطانية ترجئ محاكمة تسليم أسانج جرّاء كورونا

يقبع أسانج حاليا في سجن بيلمارش الخاضع لحراسة مشددة في جنوب لندن بينما يواجه طلبا من الولايات المتحدة بتسليمه ليحاكم بتهم التجسس.

أرجأت قاضية بريطانية الاثنين جلسات استماع بشأن تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج كان من المفترض أن تبدأ الشهر المقبل، بعدما منعه وباء كوفيد-19 من لقاء محاميه.

وفي جلسة استماع تمهيدية في محكمة الصلح في ويستمنستر في لندن، وافقت القاضية فانيسا باريتسر على تأجيل موعد بدء المحاكمة بشأن تسليمه التي كانت مقررة في 18 أيار/مايو وتستمر لثلاثة أسابيع. لكنها نبهت الى أن أقرب موعد مقبل سيكون في تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيتم الاتفاق على جدول زمني جديد للقضية خلال جلسة إدارية أخرى في الرابع من أيار/مايو.

ويقبع أسانج حاليا في سجن بيلمارش الخاضع لحراسة مشددة في جنوب لندن بينما يواجه طلبا من الولايات المتحدة بتسليمه ليحاكم بتهم التجسس.

وأفاد محاموه الاثنين أنهم لم يتمكنوا من التباحث في القضية مع أسانج منذ تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بإغلاق شامل في بريطانيا قبل نحو شهر.

وقال محاميه إدوارد فيتزجيرالد للمحكمة “لطالما كانت هناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى أسانج”.

وأضاف “لكن مع تفشي فيروس كورونا، لن يكون التحضير لهذه القضية ممكنا”.

ويواجه أسانج تهما بموجب قانون التجسس الأمريكي على خلفية نشر “ويكيليكس” عام 2010 سلسلة ملفّات سرية تشمل معلومات مفصّلة عن العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق.

وفي حال إدانته، يواجه أسانج احتمال سجنه لـ175 عاما.

ولجأ المبلّغ إلى السفارة الإكوادورية في لندن سنة 2012 بعدما تخلّف عن حضور إجراءات محاكمته في قضية منفصلة في السويد، لكن الشرطة البريطانية اعتقلته من السفارة العام الماضي.

ورفضت المحكمة الإفراج عن أسانج بكفالة الشهر الماضي بعدما أصر على أنه يواجه خطر الإصابة بكوفيد-19 في سجن بيلمارش.

وتدرس الحكومة البريطانية الإفراج بشكل مؤقت عن بعض السجناء وسط القلق من احتمال تفشي كوفيد-19 في السجون.

لكن باريتسر اعتبرت في 25 آذار/مارس أن “لا أساس” للإفراج عن أسانج.

